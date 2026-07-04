Základní škola Novolíšeňská v Brně se rozroste o sportovní halu i odborné učebny

Areál základní školy Novolíšeňská v brněnské Líšni se rozroste o sportovní halu, nové odborné učebny nebo víceúčelový sál. O investici za 400 až 450 milionů korun informoval v novém vydání zpravodaje městské části její starosta Břetislav Štefan (Nezávislý, dříve SOCDEM).
"Moderní sportovní plocha umožní výuku tělesné výchovy, tréninky sportovních klubů i pořádání turnajů a soutěží. Součástí bude zázemí pro sportovce i návštěvníky, tribuny pro diváky a občerstvení," uvedl Štefan. Kapacity sportovišť v Líšni jsou podle starosty dlouhodobě na hraně svých možností. "Školní tělocvičny i sportovní zařízení jsou prakticky neustále využívány a podobná situace je i v okolních městských částech," podotknul.
Kromě sportovní haly přibudou v areálu školy i nové odborné učebny, pedagogové získají nové kabinety a vznikne tam i víceúčelový sál, ve kterém se budou moct konat třeba přednášky či kulturní akce. "Důležitou součástí projektu je také dopravní řešení. Nový příjezd a parkování budou vedeny od Mifkovy ulice. Omezíme tím dopravu v Klicperově, Kocourkové a Rašelinově ulici a posílíme klidný charakter zástavby," dodal Štefan. Projekt zahrnuje také výsadbu zeleně, počítá se i se střechami osázenými zelení.
Nyní městská část připravuje výběrové řízení na projektanta a bude žádat o stavební povolení. Kvůli vysokým nákladům bude podle starosty potřeba zapojit prostředky z rozpočtu města, pomoct by mohly i státní peníze nebo financování z dotačních programů.