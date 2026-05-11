Nebezpečnější než pražské derby. Muž šel v Brně na fotbal, dva dny zůstal uvězněný v lese

Autor: rkr
  15:42aktualizováno  15:42
Nejen divoký závěr pražského prvoligového derby vystavil o víkendu fotbalové fanoušky nebezpečí. V ještě prekérnější situaci se ocitl senior, který v sobotu vyrazil z brněnské Lesné do sousedních Soběšic na utkání šesté nejvyšší soutěže. Při cestě lesem se zaklínil mezi stromy a záchrany se dočkal až v pondělí dopoledne.

Třiaosmdesátiletého nešťastníka objevil muž, který v porostu na brněnské Lesné venčil psa. Sám seniorovi nedokázal pomoct, proto kontaktoval policii.

Ta povolala do akce také hasiče a záchranáře. Muže uvězněného mezi stromy ve špatně přístupném terénu se jim povedlo vyprostit a naložit do sanitky.

Vysílený senior ležel na podmáčené cestě. Policisté ukázali video z jeho objevení

„Pán měl velké štěstí, že ho kolemjdoucí našel, protože zaklíněn zde byl patrně již od soboty, kdy se lesní cestou vydal do Soběšic na fotbal,“ sdělila policejní mluvčí Andrea Cejnková. Soběšice hrající šestou ligu v sobotu odpoledne hostily Troubsko a vyhrály 4:0.

„Pána jsme důkladně vyšetřili a poskytli jsme mu kyslíkovou terapii. S pomocí hasičů jsme jej přenesli v transportní vaně a po ošetření jsme jej se zraněními středního až těžkého charakteru převezli do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,“ uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

11. května 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Přerovské úředníky čeká stěhování, přesunou se do nového sídla magistrátu

