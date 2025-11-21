Zakončete rok 2025 nadčasovými zážitky v Městském divadle Brno

Do konce kalendářního roku 2025 ještě pár chvil zbývá a Městské divadlo Brno vám tento čas naplní vskutku štědrým programem. Na Činoherní scéně vás v průběhu listopadu a prosince výtečně pobaví slavná komedie o sluhovi s ostrovtipem jako břitva Lazebník sevillský v titulní roli s Michalem Isteníkem. Název inscenace možná mnohé z vás v mysli zavede spíš na operní jeviště, vězte ale, že činoherní felčar a holič Figaro je neméně fikaný a nápaditý, nadto má pěknou vyřídilku a taky potřebné klíče od dveří v domě despotického doktora Barthola, díky kterým k sobě šťastně dostane mladou krásnou Rosinu a hraběte Almavivu, neboť Figaro neslouží jen svým zákazníkům, ale hlavně všem zamilovaným.
V české premiéře 13. prosince 2025 se pak na jeviště v dechberoucím tempu přiřítí děsuplná komedie pro diváky s jakoukoli krevní skupinou Drákula, která rozverně paroduje slavný upírský román o krvežíznivé zrůdě, přičemž „nahrazuje horor humorem“ a dává tak vzniknout „nonstop večírku, během kterého se divák nepřestane smát“. Uvedené recenze jsou důkazem, že bláznivý hrabě Drákula je pravou volbou, jak prožít vaše večery včetně toho silvestrovského, neboť právě tento titul se stane letošní slavnostní silvestrovskou komedií. Po jejím skončení bude následovat zábavní all inclusive program s hudbou a občerstvením na tradiční Silvestrparty, kterou MdB připravuje ve spolupráci s reklamní společností SNIP & CO.
Kromě dvou čerstvých novinek vám úsměv na tváři vykouzlí i řada komediálních stálic, jimiž jsou tituly Až na ten konec dobrý, Sám na dva šéfy, Hra, která se zvrtla, Ti druzí a Lakomec. Mix nejrůznějších emocí, které patří ke každému opravdovému životnímu příběhu, pak poskytnou dramata Bílá Voda, Otec, Vrabčák a anděl, Hamlet aneb Hádala se duše s tělem, Velký Gatsby a Noc pastýřů.
Hudební scéna vám v posledních týdnech stávajícího roku představí celou plejádu vynikajících hudebních titulů. Černou barvou a humorem vás zahalí a rozesměje hororová muzikálová komedie The Addams Family, ikonické šlágry Ivana Hlase vám rozproudí krev v žilách v legendárním českém muzikálu Šakalí léta, neméně populární muzikál Mamma Mia! s hity švédské skupiny ABBA vás v myšlenkách přenese do sluncem zalitého Řecka, sváteční atmosféru podtrhne Vánoční koncert plný světových i českých koled, vesele vás naladí muzikálová komedie My Fair Lady (ze Zelňáku), v níž hlavní hrdinka Líza Ďulínková prožije příběh jako z pohádky, a šťastnými konci vás vlídně na duši pohladí i nefalšovaná pohádková dobrodružství, jež poskytne romantický muzikál podle bestselleru Johanny Spyri Heidi a pohádkový muzikál Pohádka o živé vodě.
Vstupenky jsou již v prodeji v pokladnách na Lidické ulici 16 či online na webu www.mdb.cz