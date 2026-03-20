Zámek v Rosicích na Brněnsku má nové návštěvnické centrum, pokračují další práce

Zámek v Rosicích na Brněnsku zahájí letošní sezonu s novým návštěvnickým centrem a depozitářem. Památka má také opravené dvě ze čtyř fasád. Další práce budou pokračovat v průběhu sezony, která začne v sobotu 28. března. ČTK dnes novinky představil kastelán zámku Ludvík Vaverka.
Návštěvnické centrum vzniklo v dosud nevyužitých prostorách bývalé zámecké kuchyně. "Lidé si mohou kromě vstupenek koupit i upomínkové předměty, posedět na replikách historického nábytku a sestoupit po schodech do někdejší hradní cisterny. V ní se nachází nejstarší zeď na zámku z gotického období," uvedl Vaverka.
Cisterna vyhloubená ve skále sloužila jako zásobárna vody před vybudováním zámecké studny. Poslední desítky let ale byla spíš odpadní jámou, zanesenou odpadem různého druhu. Nyní je cisterna vyčištěná, zdi jsou vyspravené a díky iluzivnímu osvětlení vypadá, že je naplněná vodou.
V návštěvnickém centru je i funkční replika novověké pece. "Původně mělo jít pouze o maketu, ale když jsme zjistili, že je možné ji zprovoznit a napojit na komín, využili jsme to. Chceme v ní péct při významných akcích na zámku, plánujeme v ní péct třeba vánoční cukroví o adventu," uvedl kastelán.
Zámek má také obnovené dvě fasády ze čtyř, práce na dalších dvou budou pokračovat a skončí s letošními prázdninami. Pokračují také práce na vzdělávacím centru s víceúčelovým sálem s kapacitou až pro 100 lidí, který bude sloužit k přednáškám, koncertům, promítáním nebo divadelním představením. Hotový bude letos v srpnu.
Zámek má také nový depozitář, který zabírá devět místností. Ve všech je nová elektroinstalace, omítky a podlahy, a speciální regály, skříně a rámy určené právě pro ukládání mobiliáře. "Stavební práce na depozitáři skončily v říjnu, od listopadu postupně stěhujeme mobiliář dovnitř. Trvá to dlouho, protože zároveň pracujeme na kompletní inventarizaci mobiliáře, který čítá asi 6200 položek," doplnil kastelán Vaverka.
Všechny práce jsou součástí tří dotačních projektů, s nimiž uspělo město Rosice, které zámek vlastní. Jejich součástí byla oprava fasád, vybudování depozitáře, návštěvnického centra, edukačního centra, restaurování kašny a systém na využití dešťové vody. Celkem náklady za všechny práce dosáhnou 50 milionů korun, hotové budou příští rok.
Kromě nově vybudovaných prostor má zámek i novinku na prohlídkové trase. "Každý rok se snažíme něco nového přidat a letos to jsou repliky italské renesanční keramiky," řekl Vaverka. Bohatě zdobené nádobí nakoupila správa zámku z vlastního rozpočtu.