Zámek Vranov nad Dyjí na sezonu otevře severní terasu a bylinkovou zahradu

Dvě novinky připravuje správa zámku Vranov nad Dyjí na Znojemsku na letošní sezonu, kterou zahájí 2. dubna. K základnímu prohlídkovému okruhu přibude možnost za příznivého počasí navštívit dosud nepřístupnou severní terasu, venkovní vstup do zámeckého areálu se rozšíří o bylinkovou zahradu se zahradníkovým domkem. ČTK to řekla kastelánka zámku Kateřina Doležalová.
"Severní terasa byla v minulosti bohužel zabetonovaná až k základům, což mělo negativní dopad nejen na štukovou výzdobu a podlahy v sále předků, ale vlhkost poškozovala podlahy, ostění i tapety v sousední ložnici Michala Josefa z Althannu. Potřebovali jsme tak terasu odvodnit a odvzdušnit. Postupně jsme opravili celou terasu včetně dlažby a záhonku," uvedla Doležalová.
Terasa navazuje přímo na obytnou ložnici hraběte Michala Josefa a návštěvníkům se z ní naskytne výhled na město Vranov nad Dyjí. Díky tomu, že součástí prohlídkového okruhu je i jižní terasa, získají ucelenější představu o okolí zámku a mohou terasy porovnat. Obě terasy jsou přístupné pouze za příznivého počasí, při dešti zůstanou zavřené.
Druhou novinkou na Vranově je zpřístupnění bylinkové zahrady a zahradníkova domku, kam mohou lidé vejít z prvního nádvoří. Zahrada je zahrnuta do vstupného za návštěvu zámeckého areálu a věže.
"Bylinková zahrada se nachází pod úrovní prvního nádvoří v prostoru někdejšího hradního příkopu, který byl postupně zasypán. Přístupná je po schodišti a lidé mohou i nahlédnout do zahradníkova domku, jehož interiér přibližuje každodenní činnost zámeckého zahradníka," dodala kastelánka.
Vranovský zámek se na letošní sezonu otevře na Zelený čtvrtek 2. dubna, na Velikonoce budou interiéry tematicky vyzdobené jarními květinovými dekoracemi. Prohlídky se budou konat celý víkend včetně Velikonočního pondělí od 8:45.