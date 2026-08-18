Zaniklé středověké obce na Blanensku ožijí díky česko-německému festivalu

Česko-německý festival Der Weg/Cesta v posledním srpnovém týdnu oživí zaniklé středověké osady v okolí Jedovnic na Blanensku. Propojí historii se současným uměním, nabídne výlet s archeology do terénu, umělecké instalace, vyprávění u ohně i táboření bez mobilního signálu. Festival potrvá od 23. do 28. srpna, informovali ČTK pořadatelé.
"Der Weg je pro každého bez ohledu na národnost, věk, vzdělání nebo zájmy. Může přijet jen na vybranou akci nebo s námi v táboře strávit celý týden, program je pro dospělé i pro děti a je zdarma,” uvedl za organizátory Hynek Skoták.
Hlavní tábor bude u zaniklé obce Bystřec, kousek za jedovnickými rybníky v Rakoveckém údolí. Festival připomene také vesnice Vilémov a Hamlíkov. V případě Hamlíkova si pořadatelé pohrávají s možnou vazbou k Hamelnu v Německu. Drahanskou vrchovinu ve středověku osidlovali německy mluvící osadníci. Existuje také teorie, že Hamlíkov založil krysař ze známé pověsti s mladými lidmi odvedenými z Hamelnu.
Der Weg/Cesta kombinuje historii se současným uměním v krajině. Návštěvníci se můžou těšit na dílo streetartisty Tima, instalaci německé landartové umělkyně Franzisky Agrawaiové a další zásahy do krajiny. "Součástí bude i den s archeology, beseda na téma Došel krysař z Hamelnu až na Moravu? v jedovnickém Panském dvoře a bohatý doprovodný program včetně výtvarných workshopů nebo noční výpravy za sovami," popsala Marie Horáková ze spolku Barvínek.
Současné umění a krajinu Blanenska propojuje také druhý ročník umělecké rezidence kARsT, kterou organizuje Galerie města Blanska, letos hlavně jako poctu umělci, sběrateli a kurátorovi Jiřímu Valochovi. V Moravském krasu v 70. letech vytvořil řadu fotografických děl a performancí, letos 6. září oslaví osmdesátiny.
Uměleckým rezidentem je tentokrát Imrich Veber, jenž uspěl s projektem Osobní topografie. "Zaujal nás tím, jak prostřednictvím svých akcí a fotografické dokumentace tematizuje smyslové prožívání krajiny," uvedla kurátorka Jana Písaříková. Součástí rezidence jsou také dva doprovodné programy pro veřejnost 20. a 29. srpna na Býčí skále.