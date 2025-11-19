Elektřina ho skoro zabila, před amputací mu lékaři zachraňovali znetvořenou ruku

Osmatřicetiletý Tomáš se letos v červnu při práci dostal do kontaktu s uvolněným telefonním kabelem, který visel z vedení vysokého napětí. Když se ho pokusil odstranit, zasáhl jej elektrický proud. Výboj mu způsobil hluboké popáleniny, ztratil vědomí a bojoval o život.

Elektřina ho tedy nejprve poslala k zemi, následně mu však paradoxně pomohla obnovit činnost srdce a krevní oběh. To když záchranáři do jeho těla pustili výboj z defibrilátoru.

Muže následně transportovali do Fakultní nemocnice Brno (FN Brno), kde jej po třiceti minutách pokračující resuscitace lékaři oživili. Tomáš ale neměl zdaleka vyhráno. Existovalo riziko, že má poškozený mozek. Při zásahu elektrickým proudem navíc utrpěl hluboké popáleniny, zejména na levé ruce a na palcích obou noh.

„U ruky byla poškozena vnitřní část ukazováku, kdy chyběla část kloubů, postranní vazy, natahovač prstu i část palce včetně nervů a ohýbače,“ shrnul přednosta Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Brno Libor Streit.

Na jiných pracovištích by podle něj bylo v takových chvílích běžným řešením prsty amputovat, nicméně díky unikátnímu mikrochirurgickému programu FN Brno se lékařům podařilo zasažená místa zachovat a zachránit.

Tomáš podstoupil několik zákroků, z toho dvě složité mikrochirurgické rekonstrukce. Jednu na ruce, kde elektrický proud vnikl do těla, a druhou na levé noze, kudy se následně dostal ven z těla do země.

Prostředníček na místo ukazováčku. Před 45 lety provedli průkopnickou operaci

„Rekonstruovali jsme mu nenávratně poškozené části palce a ukazováku ruky pomocí volného laloku z třísla a zároveň jsme nahradili poškozené nervy na těchto prstech,“ přiblížil Streit s tím, že se podobných zákroků na pracovišti provádí asi pět ročně.

Poškození na levé noze, kde chyběla i kůže, nahradili tkání z boční části hlavy. Po odběru tkání z původních míst – třísla a spánku – zůstaly Tomášovi jizvy, funkčnost míst však zákrok nijak neomezil.

Rozhoduje dokonalá znalost anatomie

Podle Streita je Tomášův případ výjimečný. „Je zázrak, že přežil takový úraz,“ poznamenal s tím, že dělají vše proto, aby pacientovi obnovili funkci končetin, která by byla co nejvíc podobná stavu před úrazem. Po náhradě pacientovi vznikly na ruce jizvy, které značně omezují její pohyb.

„Palec na noze už má skoro původní hybnost. Předtím jsem nemohl pořádně chodit, teď už nevidím rozdíl oproti stavu před úrazem. Ruka je horší, tam musíme hodně rehabilitovat. Celkově se to zlepšuje, takže jsem spokojený, péče v nemocnici je perfektní,“ popisuje svůj momentální stav Tomáš. V současnosti dokáže mimo palec a ukazováček dotáhnout všechny prsty až k pěsti.

Lékaři obdařili roční holčičku sluchem, při operaci nově využili robotické rameno

Mikrochirurgické rekonstrukce u popálených pacientů patří mezi prioritní cíle odborného programu Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Brno. „Při zákrocích je nejtěžší detailní anatomická znalost a schopnost ušít cévu o průměru jeden až dva milimetry,“ dodal Streit, který je v oboru plastických mikrochirurgických operací špičkou v Česku. Plastický chirurg podle něj musí dokonale znát anatomii míst, odkud se tkáně odebírají i kam se přenášejí, a orientovat se prakticky na celém těle.

Podobné rekonstrukce se v České republice neprovádějí na žádném jiném popáleninovém centru ani na běžných pracovištích plastické chirurgie. Program Fakultní nemocnice Brno je tak v tuzemsku zcela unikátní a přijíždějí sem pacienti z celé republiky.









