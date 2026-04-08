NCOZ zadržela sedm lidí kvůli podvodu s dotacemi, od rána zasahuje v Brně

Mezi zadrženými jsou dva lidé z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a úředník ze stavebního úřadu. Podezřelí se pokusili neoprávněně získat 13,5 milionu eur (zhruba 340 milionů korun). V tiskové zprávě o tom dnes informoval úřad evropského veřejného žalobce (EPPO).
„Lze potvrdit, že policisté zasahují na stavebním úřadu,“ sdělil na dotaz redakce iDNES.cz tajemník brněnského magistrátu Oliver Pospíšil s tím, že víc nemůže záležitost komentovat.
„Policie zajišťuje podklady pro své účely,“ doplnil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
„Mohu pouze sdělit, že provádíme úkony trestního řízení. Více informací nebudeme v tuto chvíli poskytovat,“ sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
Centrální stavební úřad v Orlí ulici v centru Brna funguje od léta předloňského úřadu. Sjednotil v sobě všechny stavební úřady, které dříve spadaly pod městské části a působily na tamních radnicích.