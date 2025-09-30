NCOZ zasahuje u krajských silničářů na jihu Moravy, ředitel má nedostupný telefon

„Mohu uvést, že náš útvar provádí dnešního dne v Jihomoravském kraji úkony trestního řízení. Více informací zatím nebudeme poskytovat,“ sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
„Policisté jsou tady od rána, ale více k tomu nevím a nemohu ani říct,“ řekl iDNES.cz jeden z pracovníků blanenské pobočky zmíněné krajské organizace, která má na starosti údržbu a rekonstrukce silnic v majetku Jihomoravského kraje.
„Policii České republiky poskytujeme maximální součinnost, více informací v tuto chvíli nemůžeme poskytnout,“ uvedla mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová. Nesdělila ani to, zda zásah probíhá pouze v Blansku, nebo i v jiných pobočkách. Bližší informace neposkytl ani krajský úřad.
Podle informací iDNES.cz zadržela policie šéfa blanenské pobočky Miloše Bažanta. Redakce se s ním pokusila spojit, má však nedostupný telefon.
Stejně tak je mimo signál i mobil ředitele celé příspěvkové organizace Romana Hanáka. Ten byl před nástupem do čela organizace politikem Sociální demokracie, dopravu řešil už jako náměstek hejtmana. Dnes je starostou obce Kobeřice u Brna na Vyškovsku.
Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) na dotaz ohledně razie nedokázal reagovat, protože o ní podle svých slov neví. Jeho náměstek, který má na starosti dopravu, Jiří Crha (ODS) jen krátce zareagoval, že se na něj zatím nikdo přímo neobrátil. „Jedná se pro nás o novou skutečnost,“ doplnil.
V minulých letech kriminalisté opakovaně zasahovali u středočeských silničářů. Později obvinili osm lidí z manipulace s veřejnými zakázkami a korupce.
Před dvěma lety si pak detektivové posvítili na Olomoucký kraj a tamní zakázky na dopravní stavby. Tehdy policie obvinila rovnou třináct lidí, mezi nimi i tehdejšího náměstka hejtmana za ODS Michala Záchu.