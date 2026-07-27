Zásahy ruských rafinerií mají dlouhodobé dopady, ukázala analýza osvětlení

Zásahy ruských rafinerií ukrajinskými drony dlouhodobě snižují ekonomickou aktivitu v nejbližším okolí, ukázala analýza nočního osvětlení. Na studii pracoval ekonom Štěpán Mikula z Národního institutu SYRI a Masarykovy univerzity v Brně s italským kolegou Fabiem Sabatinim. Pokles nočního osvětlení naznačuje propad hrubého domácího produktu v okolí až o 11 procent. O studii dnes média informoval mluvčí SYRI Jan Pácl.
Rafinerie patří k častým cílům ukrajinské armády, která v rámci obrany po invazi vysílá drony na strategické cíle v ruském vnitrozemí. Vědci se zaměřili konkrétně na 29 ropných rafinerií v Rusku, přičemž 22 z nich bylo mezi červnem 2022 a květnem 2026 prokazatelně zasaženo.
"Autokratické režimy mají pod kontrolou statistické výkazy, ale nemůžou ovlivnit, co měří satelity na orbitě Země. Použití satelitních měření emitovaného světla je proto jediným dostupným měřítkem ekonomické aktivity, které lze navíc použít i pro velmi malé územní oblasti," uvedl Štěpán Mikula z Národního institutu SYRI a Masarykovy univerzity.
Výsledky ukazují, že intenzita nočního osvětlení v okolí zasažených rafinerií klesla. Po krátkodobém navýšení způsobeném požáry se světelná aktivita ve vzdálenosti do pěti kilometrů snížila o 15 až 18 procent oproti původní hodnotě. V nejbližším měřeném prstenci, tedy půl až jeden kilometr od centra rafinerie, intenzita klesla o 30 procent.
Efekt s rostoucí vzdáleností slábl, přičemž 25 kilometrů od místa úderu už nebyl detekovatelný. Zjištění tak ukazují na pokles místní ekonomické aktivity v okolí rafinerie a jejím průmyslovém zázemí, nikoli na plošný regionální útlum.
Snížení intenzity nočního osvětlení přitom není podle odborníků pouze krátkodobým důsledkem útoku. Výrazný pokles trval i po roce od prvního úderu. Útoky vedou k trvalému narušení běžné hospodářské činnosti. Rafinerie se tím liší od jiných cílů, jako jsou vojenské objekty, energetická infrastruktura, dopravní uzly nebo jiné průmyslové podniky – u těch totiž výzkumníci srovnatelný trvalý pokles intenzity nočního záření nezaznamenali.
Vliv zásahů na ekonomiku lze nepřímo odhadovat na základě typického vztahu mezi emitovaným světlem a hrubým domácím produktem. "Z něj můžeme usuzovat na pěti- až šestiprocentní pokles, v nejbližším měřeném prstenci zhruba na jedenáctiprocentní pokles. To znamená, že dronová kampaň má významné dopady na místní ekonomiky," uzavřel Mikula.