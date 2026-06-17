Zástupce ombudsmana kritizuje změny pravidel pro cizince

Autor: ČTK
  10:05aktualizováno  10:05
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm kritizuje změny pravidel pro cizince. Varuje, že nová pravidla omezí možnost cizinců bránit se u soudu a zavedou tvrdé tresty i za neúmyslné chyby příjemců humanitární dávky. Kancelář ombudsmana o tom dnes informovala na webu. Bezpečnostní novelu, která zpřísňuje pravidla pro cizince v Česku, schválila vláda 25. května. Novelu bude schvalovat Sněmovna.

"Setkáváme se s případy, že úřady chtějí doložit dokumenty, které žádat nemají. Lidé nejsou schopní pokyny úřadů splnit, nebo omylem poskytnou úřadu nesprávné informace. Podle návrhu zákona může cizince podobná chyba připravit o tři měsíce příjmů z humanitární dávky," popsal Schorm.

Zmínil, že podobné opatření obsahuje také zákon o pomoci v hmotné nouzi. Ten ale na rozdíl od bezpečnostní novely dává úřadu práce možnost zohlednit konkrétní situaci lidí a dávky neodebrat. "Trest neodpovídá závažnosti chyb, kterých se lidé mohou dopustit. Návrh zákona může uvrhnout celé rodiny do tíživé situace. Nedává jim přitom možnost se proti postupu úřadu účinně bránit," doplnil Schorm.

Návrh zákona navíc podle zástupce ombudsmana oslabuje možnost bránit se proti rozhodnutím státu u soudu. Týká se to zejména povolení k zvláštnímu dlouhodobému pobytu nebo podmínek pro změnu zaměstnání u lidí se zaměstnaneckou kartou. Horší pozici podle Schorma budou mít také lidé, kteří čekají na vyhoštění v zařízeních pro zajištění cizinců.

"Pokud lidé v žalobě výslovně nepožádají o soudní jednání, soudy rozhodnou automaticky bez něj. Pro cizince bez přístupu k okamžité právní pomoci to bude obrovský problém," upozorňuje Schorm. Připomíná přitom, že stát zastavil financování právní, psychologické a sociální pomoci, kterou cizincům donedávna poskytovaly neziskové organizace.

Bezpečnostní novela mění několik zákonů – od postavení lidí s dočasnou ochranou přes podmínky azylu až po trestní zákoník. Přesto neprošla standardním připomínkovým řízením mezi resorty. "Meziresortní připomínkové řízení není jen formalita. Vyzývám vládu, aby se při přijímání zákonů vyhýbala zkratkám. Ty sice proces urychlují, zároveň ale zvyšují riziko, že zákony poškodí lidi způsobem, kterému se dalo snadno předejít," uvedl Schorm.

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