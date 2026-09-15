Zastupitelé Brna budou opět jednat o prodeji pozemků pro nový fotbalový stadion

Autor: ČTK
  0:14aktualizováno  0:14
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Dalším postupem v koncesním řízení na prodej pozemků pro stavbu nového fotbalového stadionu za Lužánkami se dnes budou opět zabývat brněnští zastupitelé. Na parcelách stojí zchátralý fotbalový stadion, postavit nový tam chce Zbrojovka Brno. Zastupitelé prodej projednávali už v červnu. Tehdy rozhodnutí odložili do doby, než budou zajištěny další podklady. Nyní má Brno k dispozici revizní znalecký posudek na cenu pozemků nebo stanovisko ministerstva kultury k zamýšlené výšce stadionu 37 metrů.

V materiálu pro zastupitele jsou tři návrhy usnesení. První varianta navrhuje učinit další kroky až po jednání na ministerstvu kultury, které se má týkat posouzení maximální možné výšky budoucí stavby stadionu. V létě ministerstvo konstatovalo, že zamýšlená výška 37 metrů je možná, pokud se návrh stadionu upraví tak, aby nenarušoval chráněné výhledy na město. Zrušit a vypsat koncesní řízení znovu předkládá druhá varianta. Třetí usnesení počítá s prodejem pozemků za cenu stanovenou revizním znaleckým posudkem. Brno by po odečtení nákladů za demolici, kterou má zajistit Zbrojovka, dostalo 48,999 milionu korun bez daně. Druhou podmínkou je, že maximální možná výška stavby stadionu bude upravena na 30 metrů.

Generální ředitel klubu Jan Mynář v pondělí na síti X uvedl, že nerozumí tomu, proč město variantu C s cenou 49 milionů korun a výškou stadionu 30 metrů předkládá ke schválení. "Při osobních jednáních i v písemných vyjádřeních jsme město opakovaně upozorňovali, že tento postup považujeme za právně závadný," uvedl Mynář. Schválení takového postupu podle Mynáře vystavuje celé koncesní řízení riziku budoucího zpochybnění před antimonopolním úřadem či soudy. Klub také podle něj nikdy principiálně nesouhlasil s výškou stadionu 30 metrů, pro stadion s kapacitou 30.000 diváků ji považuje za nedostatečnou.

V červnu zasedání provázela dlouhá debata zejména o rozdílných cenách pozemků, kvůli kterým vznikl revizní znalecký posudek. Zatímco posudek zadaný městem dospěl k hodnotě pozemků přes 400 milionů korun včetně 202 milionů za zbourání starého stadionu, znalecký posudek pro Zbrojovku pozemky ocenil na 167,7 milionu korun. Protože po započítání nákladů na demolici by byla nabídka záporná, nabídl klub za pozemky nakonec 207 milionů korun a Brno by tak získalo pět milionů. Právní analýza však konstatovala, že prodej za nabídkovou cenu by mohl být posouzen jako poskytnutí veřejné podpory, což by v konečném důsledku ohrozilo i platnost smlouvy.

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