Zastupitelé Brna, kteří opustili SOCDEM, letos na magistrát kandidovat nebudou

Zastupitelé města Brna Břetislav Štefan a Marek Viskot, kteří se před čtyřmi lety dostali do městského zastupitelstva za Sociální demokracii (SOCDEM) a před časem stranu opustili, nebudou letos kandidovat na brněnský magistrát. Štefan zakládá svoje hnutí v městské části Brno-Líšeň. Viskot dává dohromady kandidátku složenou z nestraníků do zastupitelstva městské části Řečkovice a Mokrá Hora. Řekli to ČTK. Naopak jasno není o tom, zda bude kandidovat Jiří Oliva, který je od roku 2022 městským radním.
Sociální demokraté získali po minulých komunálních volbách v brněnském zastupitelstvu tři mandáty. Stali se součástí koalice. Tříčlenný klub se rozpadl poté, co někdejší krajský předseda SOCDEM Břetislav Štefan vypověděl před několika měsíci koaliční smlouvu a přidal se k opozici. Nyní působí jako nezařazený a už není členem strany.
Opětovnou kandidaturu Štefan na magistrát zvažoval. "Po zvážení všech okolností jsem se rozhodl, že nebudu kandidovat do zastupitelstva města Brna," řekl Štefan, jenž je zároveň starostou brněnské Líšně. Tam kandidovat znovu bude. "Budu kandidovat za hnutí, které chceme za tímto účelem založit. Probíhá sběr podpisů," doplnil.
Do brněnského zastupitelstva nebude kandidovat ani Marek Viskot, který je zároveň starostou Řečkovic. "Když jsem působil v SOCDEM, nechci obratem kandidovat za někoho jiného," řekl. "Co se týká Řečkovic, chystáme kandidátku složenou z nestraníků," poznamenal. Viskot ze strany odešel na začátku března, protože se už neztotožňoval se směřováním strany.
Naopak radní Jiří Oliva o svém dalším působení ještě neinformoval. "Zatím bych se ještě k tomu nechtěl vyjadřovat," odpověděl na dotaz ČTK. Oliva rezignoval loni v říjnu na funkci místopředsedy SOCDEM a stranu opustil. Odůvodnil to dlouhodobou nespokojeností se směřováním strany včetně spolupráce s hnutím Stačilo!
Brněnské zastupitelstvo má 55 členů. Koalici utvořily po volbách ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku strana vyloučila. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do tohoto klubu se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.
Další z výrazných tváří brněnské SOCDEM Jiří Ides, jenž je dlouholetým starostou brněnské Slatiny a ze strany také vystoupil, se rozhodl i v letošních podzimních volbách post starosty obhajovat. "Budu kandidovat spolu s kolegy, bývalými členy SOCDEM, kteří taky vystoupili ze strany. Budeme podávat kandidátku jako nestraníci," řekl Ides.
Sociální demokracie (SOCDEM) je nejstarší existující česká politická strana. V samostatné ČR byla v osmi vládách, měla pětkrát premiéra a čtyřikrát vyhrála volby do Sněmovny. Z dolní komory vypadla v roce 2021. Česká strana sociálně demokratická změnila název na Sociální demokracii (SOCDEM) v roce 2023. Zkratku ČSSD začala používat strana Česká suverenita sociální demokracie.