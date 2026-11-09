Zastupitelé Tišnova zvolili nové vedení bez opozice, která na protest odešla

Zastupitelé Tišnova na Brněnsku dnes zvolili staronové vedení města na ustavujícím zasedání bez přítomnosti stran, které netvoří koalici. V sále se sice sešlo všech 15 zvolených zastupitelů, členové hnutí Tišnov Plus, Otevřený Tišnov a ANO ale jednání po schválení programu na protest opustili. Starostu, místostarosty i radní tak zvolilo osm členů koaličních stran.
Zástupci Tišnova Plus, Otevřeného Tišnova a hnutí ANO uvedli, že důvodem pro jejich protest jsou důvody, které po volbách vedly zastupitele Tomáše Blahu zvoleného za Spolky pro Tišnov s podporou Pirátů k rezignaci na mandát zastupitele.
Volby v Tišnově vyhrálo hnutí Místní občasný spolek Tišnováků (MOST), které získalo pět zastupitelských mandátů, druhý byl Otevřený Tišnov se třemi mandáty. V zastupitelstvu zasedá ještě ANO 2011 se dvěma mandáty, dva zastupitelé za Tišnov Plus a po jednom zastupiteli za Lidovce, Tišnováky a Spolky pro Tišnov.
Koaliční smlouvu dnes podepsalo hnutí MOST s Lidovci, Tišnováky a Spolky pro Tišnov s podporou Pirátů. Uskupení bude mít osm zastupitelů z 15. Až na jeden post radního, který připadl Spolkům pro Tišnov, zůstane vedení města beze změny. V jeho čele stanul Jiří Dospíšil (MOST), který je ve funkci od roku 2014.
Vyjednávání o koalici byla složitá. Hned na počátku vyjednávání se vytvořila dvě uskupení. Dosavadní koalice MOST, Lidovci a Tišnováci měli sedm mandátů, Otevřený Tišnov podepsal s ANO, Tišnov Plus a Spolky pro Tišnov memorandum o společném vyjednávání. Domluvili se, že nebudou samostatně vyjednávat s žádným dalším subjektem, že jednání povedou pouze jako blok. Disponovali osmi mandáty.
Po necelých dvou týdnech vyjednávání Spolky pro Tišnov ze společného memoranda vystoupily a jejich zvolený zastupitel Tomáš Blaha po dalším týdnu na post zastupitele rezignoval. Zdůvodnil to tlakem veřejnosti i svých spolukandidátů. Na jeho místo nastoupila Zuzana Brzobohatá, Spolky tak o víkendu začaly vyjednávat s uskupením kolem hnutí MOST a dnes podepsaly koaliční smlouvu.
Všechna opoziční sdružení dnes svůj protest zdůvodnila intenzitou tlaku, kterému musel podle jejich názoru Tomáš Blaha čelit. Blaha se zasedání zastupitelstva nezúčastnil ani jako zástupce veřejnosti.