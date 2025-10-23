Trestní oznámení na starostku kvůli drahým opravám bytů. Opozice ji chce odvolat

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:02aktualizováno  15:02
Opoziční zastupitelé v brněnských Černovicích navrhnou svolat mimořádné zastupitelstvo, na kterém se pokusí odvolat starostku a bývalou poslankyni Petru Quittovou (Černovičtí patrioti). Jako důvod uvedli pochyby o zakázkách na opravy a rekonstrukce bytů a výstavbu pumptracku v lesoparku, která podle nich nemá potřebné povolení. Řekl to lídr opozice a bývalý starosta Ladislav Kotík (Společně pro Černovice).
Starostka brněnských Černovic a nyní už bývalá poslankyně STAN Petra Quittová.

Starostka brněnských Černovic a nyní už bývalá poslankyně STAN Petra Quittová. | foto: ČTK

Petra Quittová ve čtvrtek sdělila, že se radnice děním v bytovém odboru zabývá a u pumptracku nemá informace o tom, že by byla výstavba problematická.

Černovice, kde žije přes osm tisíc lidí, spravují zhruba 1 100 městských bytů. Kotík už dříve uvedl, že podle něj byly zakázky na opravy často předražené a také účelově dělené do hodnoty 50 tisíc korun, aby nebylo nutné pořádat veřejnou soutěž. Dalším problémem podle něj bylo nezveřejňování či pozdní zveřejňování smluv v registru smluv.

Zjištění vyplynula z interního auditu radnice a z analýzy části zakázek, k nimž si opozice vyžádala podklady. Zastupitelé následně koncem září odvolali místostarostu Davida Rampulu (za KDU-ČSL), který měl na starosti bytový odbor. Skončil i vedoucí odboru Radomír Křemeček. Opozice v této souvislosti chtěla odvolat také starostku, což se nepovedlo.

Radnice přibližně před dvěma týdny na svém Facebooku pochybení v auditu připustila a zjištění označila za vážná. Uvedla také, že následuje další šetření ze strany vedení městské části a magistrátního odboru interního auditu a kontroly. Předmětem je především hospodaření bytového odboru.

„Kroky, které radnice udělala, svědčí o tom, že zjištění nejsou jen nějaké provozní věci. O předražení zakázek bych mohl mluvit dlouho, ale nelíbí se nám také to, že některé byty opravují firmy, které to ze stavebního zákona dělat nemohou. Nemají na to vázanou živnost,“ sdělil Ladislav Kotík.

Opravy bytů jsou předražené, tvrdí opozice v brněnské části. Místostarostu odvolali

Starostka uvedla, že neví, odkud Kotík čerpá takové informace. „Bytový odbor prověřujeme, ale zatím nemám žádnou závěrečnou zprávu. Nyní jej vede tajemník a je vyhlášeno výběrové řízení na nového šéfa,“ sdělila dnes už bývalá poslankyně STAN, která neuspěla v nedávných volbách.

Tajné hlasování kvůli nátlaku

Kromě bytové problematiky opozice kritizuje i výstavbu pumptracku, ačkoliv projekt jako takový podporuje. „Do výběrového řízení se přihlásil jeden uchazeč, který uspěl a 11. září mu úřad předal staveniště. Začalo se tam však pracovat bez potřebného povolení a projektové dokumentace. Místo ní je k dispozici jen studie plná obrázků,“ doplnila další opoziční zastupitelka Silvie Zeinerová Sanža (Společně pro Černovice).

„Informaci o potřebě stavebního povolení jsem nedostala. Pokud být mělo, je to pochybení vedoucího odboru. Jinak jsme měli administrátora a soutěž byla v režimu Design-Build (vybraný dodavatel má na starosti zpracování projektové dokumentace i stavbu – pozn. r.), což je specifické. Vznikla studie, která byla předložená členům rady,“ řekla Quittová.

Opozice chce nové informace doplnit do trestního oznámení, které podala na Quittovou, Rampulu a Křemečka. Dále chce svolat mimořádné zastupitelstvo pro vysvětlení svých zjištění.

Místní Ukrajinci dělají problémy, vyhrožují zabitím, tvrdí starostka. Už naštvala Romy

„Předpokládáme, že bude v listopadu. Navrhneme na něm také odvolání starostky, která má minimálně politickou odpovědnost. Není možné chodit a říkat, že o ničem nevěděla. Chceme, aby hlasování bylo tajné, protože máme signály od koaličních zastupitelů, že je na ně vyvíjen tlak,“ dodal Kotík.

Starostka tlak ze své strany odmítla. K mimořádnému zastupitelstvu uvedla, že jde o legitimní právo zastupitelů, přičemž opozice má potřebnou jednu třetinu mandátů. Černovičtí patrioti tvoří koalici se SOCDEM, ANO, KDU-ČSL a ODS. Dohromady mají v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 12 hlasů.

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Každej chce někam patřit. Třeba do Bytu číslo 4, říkají muzikanti ze Šumperka

Kapela Byt číslo 4 vznikla v roce 2022 v Šumperku a za tři roky stihla z malé scény vyrůst v jedno z nejzajímavějších jmen české emo-punkové generace. V jejich textech se mísí melancholie, syrovost i...

23. října 2025  16:30

Desátý ročník LVHF: 29 dní na americké vlně Atlantikem tam a zpět

23. října 2025  16:22

