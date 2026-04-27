SPD a Stačilo! na kraji požadovaly distancování od sudetoněmeckého sjezdu

Autor: uza, ČTK
  10:32aktualizováno  12:29
Po jednání brněnských zastupitelů se odpor vůči pořádání sudetoněmeckého sjezdu přesunul na půdu jihomoravského hejtmanství. Na pondělním zasedání krajského zastupitelstva v Brně se opoziční formace SPD a Stačilo! snažily prosadit distancování od sjezdu, koalice však zařazení tohoto bodu do programu odmítla.

Proti humbuku, který nastal před dvěma týdny na brněnském zastupitelstvu, byla situace „na kraji“ o poznání klidnější. Dorazilo asi třicet odpůrců sjezdu, drtivou většinu z nich tvořili důchodci.

Neměli žádné transparenty, jen pár vlajek. Nedocházelo ani k žádným potyčkám nebo překřikování, pouze jednou se ozvalo v reakci na projev politiků slovo „hanba“.

Na jednání jihomoravského zastupitelstva dorazilo asi třicet odpůrců konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Opoziční formace SPD a Stačilo! chtěly prosadit distancování od této akce, ale neúspěšně. (27. dubna 2026)
Na jednání jihomoravského zastupitelstva dorazilo asi třicet odpůrců konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Opoziční formace SPD a Stačilo! chtěly prosadit distancování od této akce, ale neúspěšně. (27. dubna 2026)
Na jednání jihomoravského zastupitelstva dorazilo asi třicet odpůrců konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Opoziční formace SPD a Stačilo! chtěly prosadit distancování od této akce, ale neúspěšně. Na snímku jihomoravský hejtman Jan Grolich. (27. dubna 2026)
Na jednání jihomoravského zastupitelstva dorazilo asi třicet odpůrců konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Opoziční formace SPD a Stačilo! chtěly prosadit distancování od této akce, ale neúspěšně. (27. dubna 2026)
28 fotografií

Sjezd sudetských Němců, který se bude v Brně konat 22. až 25. května, se v Česku uskuteční poprvé. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti. Iniciativa organizuje na jižní Moravě mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná odsun německých obyvatel Brna po válce.

Kromě distancování kraje od sjezdu žádali zastupitelé SPD a Stačilo! také jednání o tom, aby kraj odňal dotace spolku Meeting Brno.

Na jednání vystoupil mimo jiné Bohumil Smutný (Stačilo!), který navrhl zastupitelům vzít na vědomí dodatek ke smlouvě o dotaci, již Jihomoravský kraj uzavřel se spolkem Meeting Brno. V dodatku by podle něj měly být specifikovány neuznatelné výdaje, které se týkají festivalových aktivit a které jsou přímo či nepřímo spojené s konáním sjezdu. Návrh neuspěl, bod se tak na program nezařadil.

Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) na to reagoval tím, že spolek Meeting Brno žádal o dotaci na základě rozpočtu, který tyto věci neobsahoval. „Už delší dobu posíláme Meetingu každý rok stejnou částku. Tyto peníze nesměřují na organizaci této akce. Není možné mu je vzít, když sudetoněmecký sněm neorganizuje,“ řekl Grolich.

Podobně mluvil i předseda výboru pro kulturu, památkovou péči, životní prostředí a cestovní ruch Michal Doležel (za TOP 09), který zopakoval, že z rozpočtu kraje nejde na sjezd ani koruna. „Meeting Brno dostává už několik let dotaci ve stejné výši na celoroční akce, které organizuje. Nikdy nebyl shledán problém, který by bylo potřeba řešit ponižováním dotace nebo vrácením nedoplatků. Vytváří kvalitní a hlavně důležitý kulturní program,“ prohlásil Doležel.

Konání sjezdu je zraňující, zaznělo od SPD

Neprošlo ani zařazení dvou bodů, které navrhoval zastupitel za SPD Tomáš Kotas. Návrhy obsahovaly usnesení, jehož schválením měli krajští zastupitelé důrazně odmítnout konání sjezdu na území Brna. Vyzýval také organizátory k upuštění od konání akce nebo k tomu, aby vypověděli smlouvu o dotaci, kterou kraj poskytl spolku Meeting Brno.

„Důrazně odmítáme konání sudetoněmeckého sněmu v Brně a vyzýváme organizátory, aby od něj bezodkladně upustili. Jeho konání je nepřijatelné a hluboce zraňující,“ pronesl Kotas, který v zastupitelstvu nahradil Zdeňka Koudelku z Trikolory, jenž se v únoru vzdal mandátu.

„Sudetoněmecký sněm v Brně vnímám jako snahu o přepsání historie a naprosto jej odmítám,“ uvedla zastupitelka Petra Svedíková Vávrová (SPD). Petra Rédová Fajmonová zvolená za koalici Stačilo! zase řekla, že „pokud se někdo chce usmiřovat, měl by to udělat na neutrální půdě, nikoliv na našem území“.

Ve všech případech byli pro návrhy pouze členové opozice včetně nejsilnějšího ANO. Proti hlasovala většina koalice, její část se zdržela.

Na závěr jednání dostal jakožto poslanec přednostní slovo Jan Hrnčíř (SPD). „Dovolte mi, abych tu vyjádřil politování. Politování nad tím, že současná krajská vládní koalice nedokázala odmítnout snahy o přepisování dějin, o relativizaci výsledků druhé světové války. Je to o to smutnější, že to je právě tady v Brně, kde Němci na Kounicových kolejí vraždili české a moravské vlastence. Myslím si, že to je hanba. My se opravdu nemáme Němcům za co omlouvat. Nezpůsobili jsme druhou světovou válku,“ prohlásil.

Grolich jej upozornil, že o ničem takovém se nehlasovalo. „Takže jsme nevyjádřili žádný souhlas ani nesouhlas. Předjímáte nějaké naše hlasování. Bod jsme pouze nezahrnuli do programu, jinak jsme o něm nehlasovali,“ podotkl hejtman.

Brněnská primátorka akci podpořila

Daleko rušněji bylo před dvěma týdny na brněnském zastupitelstvu. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) konání sjezdu podpořila s tím, že by se neměly hledat staré křivdy, ale dívat se do budoucna.

Zastupitelé nakonec schválili, že berou na vědomí informaci o konání akce, a z tohoto usnesení vypustili připravenou pasáž, že „statutární město Brno akci žádným způsobem neorganizuje, nepodporuje ani nezajišťuje“.

Za kladný postoj ke sjezdu si zastupitelé od hlučných odpůrců vyslechli, že jsou „fašisti, vlastizrádci a zaprodanci“.

Mělo by Brno hostit sjezd sudetských Němců?

celkem hlasů: 249

Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se přitom v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že Sudetoněmecké krajanské sdružení ze stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu zkonfiskován.

V Brně žili Češi a Němci po staletí vedle sebe, což skončilo poválečným odsunem německojazyčného obyvatelstva. Brno v roce 2015 přijalo Deklaraci smíření, v níž vyjádřilo politování nad událostmi z konce května 1945. Na deklaraci navazuje od roku 2016 festival Meeting Brno, který usiluje o otevřený, historicky poučený dialog a evropskou vzájemnost.

14. dubna 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

SPD a Stačilo! na kraji požadovaly distancování od sudetoněmeckého sjezdu

Na jednání jihomoravského zastupitelstva dorazilo asi třicet odpůrců konání...

Po jednání brněnských zastupitelů se odpor vůči pořádání sudetoněmeckého sjezdu přesunul na půdu jihomoravského hejtmanství. Na pondělním zasedání krajského zastupitelstva v Brně se opoziční formace...

27. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  12:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.