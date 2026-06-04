Auto narazilo do neobydleného domu, hasiči kromě řidiče zachraňovali i stavbu

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:02aktualizováno  15:02
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Osobní auto ve čtvrtek přibližně o půl čtvrté nad ránem v Žatčanech na Brněnsku narazilo do neobydleného rodinného domu a poškodilo jeho konstrukci. Zaklíněného řidiče museli z vozu vyprostit hasiči, kteří následně povolali statika. Kvůli narušenému zdivu pak speciální technikou provizorně zajistili i samotný dům.
Nehoda v Žatčanech na Brněnsku skončila nárazem osobního auta do neobydleného...

Nehoda v Žatčanech na Brněnsku skončila nárazem osobního auta do neobydleného rodinného domu. Hasiči vyprostili zraněného řidiče a následně zajistili poškozenou stavbu. (4. června 2026) | foto: HZS Jihomoravského kraje

Nehoda v Žatčanech na Brněnsku skončila nárazem osobního auta do neobydleného...
Nehoda v Žatčanech na Brněnsku skončila nárazem osobního auta do neobydleného...
Nehoda v Žatčanech na Brněnsku skončila nárazem osobního auta do neobydleného...
Nehoda v Žatčanech na Brněnsku skončila nárazem osobního auta do neobydleného...
5 fotografií

Zraněný řidič zůstal uvězněný uvnitř vozu. „Zasahující hasiči využili k rychlému a šetrnému vyproštění zraněného muže páteřní desku. Následně jej předali do péče posádky záchranné služby,“ popsal zásah mluvčí hasičů Filip Venclovský.

K posouzení stavu poškozeného objektu přivolal velitel zásahu statika. „Z důkladného průzkumu vyplynula nutnost dům staticky zajistit,“ doplnil mluvčí.

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Na místo události tak vyjela speciální technika určená pro stabilizaci objektů a lezecké družstvo. Pomocí navijáku hasiči vyprostili poškozený automobil a provizorně zajistili poškozený dům výdřevou. Zásah trval déle než tři hodiny, ukončili jej před půl sedmou.

„Muže jsme po ošetření převezli s těžkými zraněními k další péči do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně,“ doplnila kolegu mluvčí jihomoravské záchranné služby Michaela Bothová.

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