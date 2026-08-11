Kde sledovat zatmění Slunce na jižní Moravě? Přehled míst pro nejkrásnější fotky

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Úplné zatmění Slunce je fascinující a oblíbený nebeský úkaz, který – máte-li...

Úplné zatmění Slunce je fascinující a oblíbený nebeský úkaz, který – máte-li štěstí – můžete pozorovat pouhým okem. Z území ČR bylo naposledy vidět v květnu 1706 a znovu to bude možné až v říjnu 2135. Kdo má zájem, bude muset cestovat. V Evropě bude nejbližší úplné zatmění možné pozorovat 12. srpna 2026 ze Španělska. | foto: Shutterstock

Jak bude vypadat částečné zatmění Slunce nad Brnem.
Čtyřiapadesátiletý Jiří Dušek je ředitel Hvězdárny a planetária Brno a od roku...
Jak bude vypadat částečné zatmění Slunce
Maximální pozorovatelná fáze zatmění Slunce 12. srpna 2026 ve vybraných městech...
36 fotografií
Už ve středu zakryje Měsíc zhruba 90 procent slunečního kotouče. Nebeské divadlo bude vrcholit bude právě při západu Slunce. Kdo chce vzácný úkaz nejen vidět, ale také dobře vyfotit, měl by zamířit na vyvýšené místo s volným výhledem na západ. Redakce iDNES.cz nabízí místa jižní Moravy, ze kterých by mohl být výhled dechberoucí.

Úkaz vyvrcholí při západu okolo 20.15, což si žádá stanoviště s nerušeným výhledem na západ. Jak upozornil ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek, tradiční místa jako Kraví hora či Špilberk vhodná nejsou, šanci na top fotku tam kazí stromy a budovy.

V Brně proto doporučuje Hády, ale nabízí se i Stránská skála, Ostrá horka, Růženin lom či jundrovská rozhledna. Vyvýšené vyhlídkové body spolehlivě vynahradí zaplněné městské parky a každému zájemci zprostředkují ideální zážitek z jedinečného přírodního úkazu bez obav z nečekaných překážek v zorném poli.

Jak bude vypadat částečné zatmění Slunce nad Brnem.
Čtyřiapadesátiletý Jiří Dušek je ředitel Hvězdárny a planetária Brno a od roku 2016 také senátorem.
Jak bude vypadat částečné zatmění Slunce
Maximální pozorovatelná fáze zatmění Slunce 12. srpna 2026 ve vybraných městech Česka a Slovenska. Procentuální zakrytí je uvedeno v ploše slunečního disku.
36 fotografií

U mohyly Míru poblíž obce Prace na Brněnsku nabídnou nejlepší výhled louky západně od památníku, kde chybí stromy. Na Břeclavsku působivé kulisy dodá pálavská zřícenina Dívčí hrady, Sirotčí hrádek, mikulovský Svatý kopeček či spirálová rozhledna v Kobylí.

Ze Znojemska je pak vyhlášeným cílem ikonický větrný mlýn v rakouském Retzu těsně za hranicemi. Tento vyvýšený kopec s historickou stavbou je proslulým a ideálně položeným místem, které nabízí nerušený a čistý výhled na západy slunce nad celým širokým krajem.

Nastane hra stínů, stůjte u bílé zdi. Ředitel hvězdárny radí před zatměním Slunce

Hvězdárna ve Ždánicích na Hodonínsku pořádá pozorování od 19 hodin. Kvůli západnímu Bukovému vrchu zde lidé maximální možnou fázi zatmění spatří prakticky se západem Slunce již kolem osmé hodiny. K dispozici přitom nadšenci dostanou bezpečné projekční a chromosférické dalekohledy.

Kdo nevyrazí ven, může si zapnout YouTube kanál brněnské hvězdárny, která od 18:30 nabídne přímý přenos z koše horkovzdušného balonu.

Středeční obloha neláká jen na zatmění, bezměsíčná noc je ideální i pro následné pozorování meteorického roje Perseid.

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