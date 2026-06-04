Ve fotbalové akademii bude trénovat až 600 dětí denně, místní řeší vodu i světla

Jiří Černý
  9:12aktualizováno  9:12
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Voda mizející ze studní kvůli vrtům pod akademií nebo reflektory svítící lidem do ložnic? Nic takového, ujišťovali zástupci fotbalového klubu Zbrojovka Brno obyvatele Měnína na Brněnsku v úterý večer při prvním veřejném představení plánované fotbalové akademie. Klub na setkání představil základní podobu areálu, který chce „za vyšší stovky milionů“ vybudovat za místní průmyslovou zónou.

„Chceme vysvětlit, co náš projekt znamená. Je to vaše obec a nás zajímají vaše dotazy,“ zahájil setkání generální ředitel Zbrojovky Jan Mynář.

Plánovaná akademie vyroste na pozemcích za fotovoltaickou elektrárnou v průmyslové zóně. Podle architekta Jiřího Břízy nepůjde o uzavřený sportovní komplex odříznutý od okolí, ale o krajinný celek s rekreační funkcí. Inspiraci hledají tvůrci projektu především v Belgii a Nizozemsku.

První draft fotbalové akademie Zbrojovky Brno v nedalekém Měníně. Areál má mít až sedmnáct hřišť, loučku pro brankáře i krytou plochu pro zimní přípravu. Nejcennější jsou čtyři hřiště s hybridním povrchem.
Nová fotbalová akademie brněnské Zbrojovky vznikne na polích mezi Měnínem a dálnicí D2 směrem na jih od Brna. (2. června 2026)
Nová fotbalová akademie brněnské Zbrojovky vznikne na polích mezi Měnínem a dálnicí D2 směrem na jih od Brna. (2. června 2026)
Nová fotbalová akademie brněnské Zbrojovky vznikne na polích mezi Měnínem a dálnicí D2 směrem na jih od Brna. (2. června 2026)
Představitelé brněnské Zbrojovky představili místním obyvatelům v Měníně na Brněnsku plán na výstavbu fotbalové akademie na polích u obce. Na snímku druhý zleva předseda představenstva klubu Jan Mynář. (2. června 2026)
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„Nejsou odtržené od města a nabízejí i rekreační potenciál. Není tam přítomný jen fotbal, ale i další funkce,“ popsal Bříza.

Výstavba je rozdělená do tří etap. V první by mělo vzniknout sedm hřišť, budova akademie, malá tribuna, retenční nádrže a parkový pás. Další fáze počítají s rozšířením sportovišť a zázemí, v dlouhodobém horizontu až na sedmnáct hřišť. Součástí areálu mají být také kavárna, dětské hřiště nebo padelové kurty přístupné veřejnosti.

Každodenně by centrum využívala především mládež Zbrojovky, kterou by na místo dopravovaly takzvané shuttle autobusy, objíždějící školy. Denně by tak areál mohl obsloužit až šest set dětí. Dva trávníky by pak patřily čistě prvnímu týmu. Ty, a dva další by měly mít takzvaný hybridní trávník, nejmodernější povrch kombinující umělé vlákno s přírodním pažitem.

Nová fotbalová akademie brněnské Zbrojovky vznikne na polích mezi Měnínem a dálnicí D2 směrem na jih od Brna. (2. června 2026)

„A jak vyřešíte dopravu?“ ptal se jeden z místních. Reakce? Klub jedná o výstavbě dvou nových mostů.

„Kdo vše ale zaplatí?“

Obyvatelé Měnína by měli mít nově možnost využít prodloužené a posílené pravidelné autobusové linky do obce.

Největší část diskuse zabrala voda. „Laicky jsem si počítala, kolik vody je třeba na provoz sedmnácti hřišť. Kde vezmete 75 tisíc kubíků vody za rok?“ ptala se další diskutující. Klub nedisponuje zatím žádnými tvrdými daty a tak musela stačit ujištění. „Mluvíme o třech etapách, soustředíme se na etapu jedna. Čtyři umělá a tři hybridní. Se suchem počítáme a na tato hřiště není spotřeba vody tak vysoká. Travnatá hřiště, která spotřebují největší množství vody, jsou až v další fázi. Musíme splnit minimálně zákonné podmínky, získat oprávnění a vyhodnocení dopadu na životní prostředí. I tam se musí tato otázka vyřešit,“ odpovídal místopředseda představenstva klubu Tomáš Jirkal.

„Ale co inženýrské sítě, kdo vše zaplatí?“ ptal se hned další Měníňan. „Měli jsme již před příchodem zájmu Zbrojovky žádost o zasíťování kanalizací a vodovodem některé nepřipojené části. Pak ale přišel zájem Zbrojovky a vyskytla se šance se na tom pouze podílet. Máme investiční záměr na vybudování dvouproudé silnice a nahrazení mostu, který je nýtovaný a v katastrofickém stavu. Nechceme platit z rozpočtu obce soukromým subjektům, ale nějaký příspěvek tam asi padne, neboť i nám se tím otevírá další prostor pro využití,“ vylíčil dohodu jako pro obec výhodnou starosta Měnína Marek Chudáček (nez.).

Představitelé brněnské Zbrojovky představili místním obyvatelům v Měníně na Brněnsku plán na výstavbu fotbalové akademie na polích u obce. Na snímku předseda představenstva klubu Jan Mynář. (2. června 2026)

Zástupci klubu opakovaně připouštěli, že řada odborných studií teprve vznikne a konkrétní odpovědi přinesou až další stupně projektové přípravy. Osvětlení podle nich nebude srovnatelné s ligovým stadionem a sloužit má především pro zimní provoz. Klub zároveň počítá s vlastní čističkou odpadních vod a deklaroval ochotu podílet se na financování nové infrastruktury v lokalitě.

Kritičtější tón zazněl ve chvíli, kdy jeden z obyvatel upozornil, že obec zatím projektu nic neslíbila. Na to navázal i starosta. „Ano, nic jsme definitivně neschválili, jen jsme odsouhlasili změnu územního plánu pro sportovní využití. Vše další se doladí až v plánovací smlouvě, která se bude řešit týdny a měsíce,“ připomněl Chudáček.

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Vedle obav zaznívaly i názory, že by akademie mohla obci přinést nové možnosti trávení volného času, pracovní příležitosti nebo již zmíněné investice do infrastruktury.

Kdy se začne reálně stavět, zatím není jasné. „Pokud by to bylo ode dneška za rok a půl či dva, půjde o tu lepší variantu. Může to ale být i o rok později, pokud se nepodaří všechny problémy vyřešit,“ poznamenal Mynář.

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