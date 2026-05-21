Víc míst, nové stánky i nižší plot. Stadion na Srbské v Brně čeká modernizace

Petr Polák, Jiří Černý
  10:02aktualizováno  10:02
Zatímco sní o nové aréně za Lužánkami, musejí brněnští fotbaloví fanoušci pořád chodit na stávající stadion v Srbské ulici. A většina tak nečiní s nadšením. Jinde v Česku vznikají moderní a útulné stánky, zato letité kolbiště v Králově Poli postupem času ztrácí i to málo ze své vlídnosti. Ne však na dlouho. Brněnské fotbalové fanoušky čeká v příští sezoně první liga a sní na stadionu změny k lepšímu.
foto: Radim Strachoň, MAFRA

Na stav stadionu a zázemí ShipEx Areny upozornili na společné tiskové...
Víc míst, nové stánky i nižší plot. Brněnské fotbalové fanoušky čekají v příští sezoně na stadionu změny k lepšímu. Plánovaná rekonstrukce má v následujících měsících a letech alespoň částečně kompenzovat aktuální nepohodlí a posune blíž k současným standardům.

První změny zaznamenají diváci už v dalším ročníku, který bude v případě Zbrojovky (a možná i Artisu) prvoligovým. Jednou z novinek bude znovuotevření severní tribuny za bránou, která byla zavřená téměř tři roky.

Zmizí mimo jiné velký stan, jenž dosud bránil ShipEx ve výhledu. „Fanoušci si tak opět budou moct kupovat vstupenky i do sektorů R, S, T a U,“ oznamuje Ondřej Pelikán ze společnosti Starez – Sport, která má ve správě brněnská městská sportoviště včetně stadionu v Srbské.

Jeho kapacita se díky tomu navýší přibližně o čtyři stovky míst na 10 600 diváků. Na severní tribuně se počítá s instalací nových sedaček. „Nyní se vybírá dodavatel, instalace proběhne nejpozději do konce září,“ informuje Pelikán s tím, že investice jde do milionů korun.

Bezpečnostní riziko

Další změny cílí na zlepšení komfortu návštěvníků. U severní tribuny vzniknou nové stánky s občerstvením, úpravami projdou sociální zařízení, modernizace se dočká výsledková tabule. Právě po tom volají i představitelé Artisu.

„Kromě lepšího zázemí pro fanoušky bychom chtěli také víc parkovacích míst pro klub, vylepšení ozvučení či rozšíření prostoru pro VIP návštěvníky,“ sděluje člen vedení klubu Libor Kleibl. Pro vozíčkáře je nově připraveno deset míst s kvalitnějším výhledem na hřiště.

Velkým tématem posledních měsíců je i oplocení hřiště a hlediště. Část starých zábran má zmizet, což by mělo tribunám dát otevřenější charakter. Diskutuje se rovněž o snížení plotu mezi trávníkem a západní tribunou.

„Rozhodnutí je v tomto plně na klubech. Pokud to budou požadovat, Ligová fotbalová asociace to schválí. Platí ale, že i veškerá odpovědnost za bezpečnost jde za kluby jakožto pořadateli utkání,“ zmiňuje investiční a provozní ředitel Starez – Sport Tomáš Fiala.

Právě bezpečnost je klíčovým aspektem. Policie upozorňuje na rizika spojená se snížením zábran, zejména s ohledem na vniknutí fanoušků na hřiště. Řešením by bylo posílení bezpečnostní služby, což však znamená další náklady pro kluby. „Důraz je pak kladen na dodržování současných pravidel jako zákaz pyrotechniky a zahalování obličejů,“ doplňuje Fiala.

Na novou sezonu se aktivně chystá také Zbrojovka. Ta plánuje rozšířit fanzónu v bezprostřední blízkosti stadionu a přidat více aktivit pro rodiny s dětmi. „V letních měsících bychom rádi přidali třeba stánek se zmrzlinou,“ avizuje mluvčí klubu Tomáš Šusta.

Změny čekají i prodejnu klubových suvenýrů. V půlce června má být spuštěn nový e-shop, o jeden den se rozšíří otevírací doba „fyzického“ obchodu. „Zatím se budeme držet u stadionu a po dalším půlroce nebo roce uvidíme, jestli bude reálné přesunout prodejnu do města,“ přibližuje Šusta. Fanoušci se mohou těšit také na nové dresy a úpravu webových stránek.

Ani druhý brněnský klub s přípravami nezahálí, pro své příznivce chystá zbrusu nový web. „Spolu s ním chceme představit i novou aplikaci, která bude velmi moderní, intuitivní a propojí všechny informace na jednom místě,“ nastiňuje mluvčí Artisu Ondřej Tomek.

Dvě tribuny půjdou k zemi

Nadcházející úpravy stadionu mají být jen prvním krokem. Město schválilo první etapu rozsáhlé rekonstrukce, jejíž projekt má vzniknout zhruba za rok a půl. Práce budou rozděleny do několika fází a začnou severní tribunou, která půjde kompletně k zemi.

Na jejím místě vyroste nová moderní tribuna přímo u hřiště, která nabídne kompletní zázemí nejen pro hráče. „Budou tam kabiny pro domácí i hosty, místnosti pro rozhodčí a delegáty nebo ošetřovna. Přestěhuje se tam i posilovna,“ popisuje Pelikán.

Další etapa se zaměří na hlavní tribunu, která bude rovněž zbourána a nahrazena novou. Ta nabídne více prostoru, moderní zázemí i prvky, které jsou dnes běžné na nových stadionech, například skyboxy. Naopak západní tribuna zůstane bez zásadních stavebních zásahů, a to kvůli technickým omezením.

Proměna ShipEx Arény, jak zní oficiální název stadionu, přitom nesouvisí s případnou výstavbou nového stánku za Lužánkami. „Musíme ji opravit dříve, aby měly kluby do té doby kde hrát. A také s ohledem na aktuální technický a provozní stav stadionu,“ říká Fiala.

Součástí plánů je i lepší využití prostoru kolem stadionu. V okolí severní tribuny má vzniknout parkování, které bude ve všedních dnech sloužit místním a během zápasů se promění například ve fanzónu. Areál tak má být funkčnější nejen při samotných utkáních.

