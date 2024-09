Další obrat ve hře o Zbrojovku. Místo šéfa Komety ji koupí sdružení podnikatelů

Ve Zbrojovce, vlastněné dosud Václavem Bartoňkem, měla RHK Brno (sdružení zastřešující podnikatele a firmy na jižní Moravě) dosud pětiprocentní podíl. K němu podle dostupných informací patří i předkupní právo na většinový balík akcií fotbalového klubu, pokud se je Bartoněk rozhodne prodat.

A protože k tomu během minulého období došlo, když Bartoněk se Zábranským 23. srpna podepsali smlouvu, bylo na RHK Brno, jak zareaguje. Odpověď přišla nyní.

„Představenstvo Regionální hospodářské komory Brno jednomyslně odsouhlasilo využití předkupního práva v souvislosti s FC Zbrojovka Brno, a.s. RHKB chápe tuto transakci nikoliv jako obchodní, ale společensky odpovědnou,“ sdělila komora v úterý ráno v tiskovém prohlášení ústy předsedy představenstva Ladislava Chodáka a ředitele Čeňka Absolona.

Konkrétně chce RHK Brno o svých krocích informovat až po uskutečnění valné hromady současných akcionářů Zbrojovky. Ta se má podle zákulisních informací uskutečnit v polovině září.

„Uplatnění předkupního práva je stav de iure, stávající vlastník aktuálně činí právní kroky k podpisu smlouvy o převodu akcií na Regionální hospodářskou komoru,“ komentoval nové informace na dotaz iDNES.cz Bartoněk.

Zdroje iDNES.cz mluví o tom, že Zbrojovka je k mání za pět milionů korun.

Zábranský potvrdil, že je ze hry

Zábranský se k situaci vyjádřil na webu hokejové Komety. „Minulý týden jsem se sešel s předsedou hospodářské komory panem Ladislavem Chodákem a stejně tak i dnes (v úterý ráno) v ranních hodinách - nejen s ním, ale i s Václavem Bartoňkem. Při dnešní schůzce mi pan Ladislav Chodák sdělil, že představenstvo Regionální hospodářské komory Brno jednomyslně odsouhlasilo využití předkupního práva, což je legitimní, protože tohle ujednání bylo ve smlouvě s Václavem Bartoňkem,“ sdělil hokejový boss.

Potvrdil také, že jeho záměr vlastnit vedle Komety i Zbrojovku tímto končí. „Výsledek jednání respektuji a těch pěti měsíců, které jsem se tomu věnoval, vůbec nelituji. Možná i můj pomyslný vstup do Zbrojovky urychlil další jednání o změně majitele klubu. Jak jsem několikrát avizoval, chtěl jsem Zbrojovce hlavně pomoct, a teď je již na budoucích majitelích, kteří by měli být zveřejněni po řádné valné hromadě, aby ukázali, co umí a jaké plány mají s klubem do budoucna,“ konstatoval Zábranský.

Podle něj Brno potřebuje oba populární sportovní kluby v silné kondici. „Tímto přeju Zbrojovce jen to nejlepší. Ze své strany považuji věc za uzavřenou, ale vzájemné spolupráci mezi oběma kluby se samozřejmě nebráním, spíše naopak. Mrzí mě, že fanoušci byli v napětí tak dlouho, nicméně některé procesy opravdu potřebovaly svůj čas, protože jsem byl ve svých požadavcích nekompromisní a důsledný,“ doplnil.