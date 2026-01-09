Problém pro Zbrojovku. O stadion za Lužánkami se hlásí i dva konkurenti

Fanoušci fotbalové Zbrojovky věřili, že jediným zájemcem o pozemky pod zchátralým stadionem za Lužánkami bude majitel klubu Vojtěch Kačena. Právě brněnský miliardář loni v létě avizoval, že chce v místě za vlastní peníze postavit nový sportovní stánek. Jenže o lukrativní parcely se kromě něj nečekaně přihlásili i další dva dosud neznámí zájemci, kteří mohou Kačenovi zkřížit plány.

Páteční 15. hodinou uplynula lhůta, do níž se mohli hlásit zájemci o to, kdo vybuduje a bude provozovat za Lužánkami nový fotbalový stadion. Právě to je hlavní podmínkou prodeje, který město loni na podzim odstartovalo.

Zájem dopředu deklarovala pouze brněnská Zbrojovka, ta se taky přihlásila. „Podali jsme přihlášku a podnikáme veškeré kroky k nabytí parcel,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí klubu Tomáš Šusta.

Stadion za miliardy Zbrojovce postavím ze svého, tvrdí budoucí majitel klubu

Jenže Zbrojovka není jediná. Jak informoval brněnský magistrát, přihlášky dorazily celkem tři. Kdo jsou další dva uchazeči, úřad nesdělil. Na podzimní prohlídce stadionu byla vedle představitelů Zbrojovky jako potenciální zájemkyně ještě také zástupkyně stavební společnosti Hochtief. Ta aktuálně v Brně staví novou hokejovou arénu.

Pro Kačenovy plány to tak znamená přinejmenším komplikace. Nebude totiž sám, kdo bude usedat ke stolu se zástupci města a jednat o podmínkách, za nichž je ochoten chátrající fotbalový stánek odkoupit a vybudovat na něm nový. A zvítězí logicky ten, kdo dá víc.

Vojtěch Kačena (v černém) na druholigovém zápase Zbrojovky Brno, po jeho levici ředitel klubu Jan Mynář (červenec 2025)
Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky v čele s generálním manažerem Janem Mynářem, aby zjistila záměry vedení města ohledně nového stadionu. (10. prosince 2025)
Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky v čele s generálním manažerem Janem Mynářem, aby zjistila záměry vedení města ohledně nového stadionu. (10. prosince 2025)
Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky v čele s generálním manažerem Janem Mynářem, aby zjistila záměry vedení města ohledně nového stadionu. (10. prosince 2025)
13 fotografií

Co bude nyní následovat? „Posouzení, zda přihlášení splňují kvalifikační požadavky, poté poběží fáze jednací, v rámci níž budou s kvalifikovanými dodavateli diskutovány všechny podmínky spolupráce, a nakonec bude stanovena lhůta pro podání finálních nabídek. Ta se nyní předpokládá do letošního července,“ přiblížil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Řízení s městem tak bude trvat ještě několik měsíců. Vedení Brna si chce totiž prodej lukrativních parcel pojistit právě podmínkami. Některé z nich mohou vzejít právě z nadcházejících jednání.

Šance na obnovu stadionu za Lužánkami raketově stoupla, podnikatel nabízí dohodu

Zbrojovka nejspíš bude usilovat o to, aby získala více parcel. Předmětem prodeje je totiž čistě stadion, nikoli už však například příjezdové cesty. Zároveň chce klub znát záměry města s okolními parcelami.

Generální manažer klubu Jan Mynář se toho ale moc na podzimním setkání přímo u stadionu nedozvěděl, konkrétnější informace nedostal ani v odpovědích na oficiální dotazy.

Stadion za Lužánkami bude nejdřív za pět let, mírní šéf Zbrojovky nadšení fandů

„Zadavatel (město – pozn. red.) předpokládá návrh řešení zejména ze strany dodavatelů a následnou odbornou debatu nad navrženým řešením oblasti a souvisejících aspektů, tedy příchodem a příjezdem návštěvníků či napojením na okolní infrastrukturu,“ stojí jen neurčitě ve stanovisku města.

Plochu po zbouraném zimním stadionu v sousedství fotbalového každopádně můžou nahradit byty, jak navrhuje loni na podzim zveřejněná studie. To ostatně jako dobré řešení vidí i Mynář. „Kdyby tam postavili byty, my bychom v budovách stadionu mohli postavit třeba školku, obchod nebo cokoliv dalšího. Místa je tady dost na vše,“ prohlásil.

Problém pro Zbrojovku. O stadion za Lužánkami se hlásí i dva konkurenti

