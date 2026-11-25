Na hudební scéně se bubeník, zpěvák a skladatel Zdeněk Kluka pohybuje 60 let, ale první sólovou desku nazvanou Kyvadlo vydal až letos. Kvůli živému hraní založil také novou kapelu Zdeněk Kluka Organization. Kombinovat bicí a zpěv mu ani před osmdesátkou nedělá potíže. Hrát a zpívat dohromady ho baví, i když je to "makačka," řekl dnes ČTK Kluka. Osmdesátiny oslaví příští rok v dubnu koncertem s hosty v brněnském Sono Centru.
Nové album inspiroval román Umberta Eca Foucaultovo kyvadlo, texty napsal básník Ivan Petlan. "Vždycky jsem se jakoby schovával za kolektiv a najednou, ve svých skoro 80, musím s kůží na trh sám," uvedl Kluka, jenž v roce 1968 spoluzaložil kapelu The Progress Organization, později Progres 2, a nahrál s ní několik artrockových alb. Po roce 2000 působil třeba v kapele Čankišou. Od konce 70. let skládá scénickou hudbu pro divadlo, nejčastěji pro Husu na provázku, stejně jako pro film a televizi.
Kyvadlo původně vznikalo jako další konceptuální deska Progres 2. Když se představy o jejím pojetí v kapele rozešly, natočil ji Kluka po dohodě s ostatními pod svým jménem. Přizval řadu hudebních souputníků. Na albu tak hrají či zpívají i členové a spolupracovníci Progres 2, třeba Pavel Váně, Roman Dragoun nebo Dalibor Dunovský.
Na činnost kapely Progres 2 neměla neshoda nad Kyvadlem vliv. "Mluvíme spolu, hrajeme spolu," doplnil Kluka. Hudbu z nové desky plánuje hrát naživo s novou kapelou Zdeněk Kluka Organization, stejně jako některé své starší skladby, které na koncertech Progres 2 obvykle nezaznívají.
Ecův román posloužil básníku a textaři Petlanovi jako odrazový můstek pro budování vlastního světa v písních. "Ten námět je takový, že můžeš odletět, kam chceš," řekl Kluka. Některé texty vznikly v delší podobě, než jakou unesla hudba, fanoušci je však najdou kompletní v bookletu alba.
Hudebně se Kyvadlo podle tvůrců nenechává svazovat žánrovými škatulkami. Propojuje artrockové kořeny s divadelní zkušeností, kde hudba reaguje na slovo, situaci a příběh, a s pohledem bubeníka, pro kterého rytmus není jen podkladem, ale způsobem, jak o skladbě přemýšlet.
"Kyvadlo není tečkou za Klukovou hudební cestou. Je jejím dalším pohybem – možná překvapivým, možná dlouho připravovaným, ale především živým," uvedl hudební publicista Milan Tesař v doprovodném textu k albu.