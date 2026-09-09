Zdravotnická skupina EUC může koupit síť OK Rehabilitace, rozhodl úřad

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil zdravotnické skupině EUC nákup společnosti PHF Rehabilitace, která provozuje síť zařízení OK Rehabilitace. Informoval o tom v tiskové zprávě. Společnost PHF Rehabilitace patří do skupiny Potysz Health Fond (PHF) a působí v deseti městech. Skupina EUC o transakci už dříve informovala, její hodnotu neuvedla.
"Úřad se zaměřil na posouzení dopadů spojení na oblast poskytování rehabilitačních služeb zahrnujících ambulantní rehabilitační péči, fyzioterapii a navazující léčebnou péči, a to zejména na území Prahy, Ústí nad Labem, Brna a Zlína, kde působí obě společnosti. Vzhledem k tomu, že na žádném z uvedených lokálních trhů nepřesáhne společný tržní významně desetiprocentní hranici a že na nich působí silná konkurence, dospěl ÚOHS k závěru, že spojení nebude mít negativní dopady na hospodářskou soutěž," uvedl úřad v tiskové zprávě.
PHF je dlouhodobě orientovaný fond zaměřený na investice a strategický rozvoj společností působících ve zdravotnictví, zejména v ambulantní péči. Ambulance OK Rehabilitace jsou v Praze, Brně, Bohumíně, Českém Těšíně, Havířově, Ostravě, Ústí nad Labem nebo Zlíně.
Spolu s ambulancemi OK Rehabilitace bude mít skupina EUC v Česku téměř 30 pracovišť ambulantní rehabilitace. Pacientům nabízí péči zaměřenou na léčbu bolestí pohybového aparátu, poúrazové a pooperační stavy i prevenci zdravotních komplikací, zejména rehabilitaci, fyzikální medicínu a fyzioterapii.
Skupina EUC je největším poskytovatelem ambulantní a domácí zdravotní péče v Česku. Provozuje 17 poliklinik s ambulancemi, 26 lékáren, 15 laboratoří a služby domácí zdravotní péče. Zaměstnává v nich více než 3200 zdravotníků. Loni měla konsolidovaný zisk 225,9 milionu korun, její obrat vzrostl téměř o desetinu na 5,7 miliardy korun.