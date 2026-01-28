„Sezvali jsme s mojí ženou Evou jednu zimní sobotu přátele, známé i sousedy na rybníček v chatové oblasti Češkovice (na Blanensku – pozn. red). Tímto dnem se začala psát historie sportovního odvětví žehlingu, možná spíše lidové taškařice,“ usmívá se otec zakladatel Jasaň nad pětadvacet let starými vzpomínkami.
Šlo a dodnes jde totiž hlavně o recesi a přátelské setkání na čerstvém vzduchu u společné zábavy.
„Každý ročník, kdy nám zamrzl rybníček, slovy pana Foglara takzvaně ,za Šmejkalovic ohradou’, kde jsme začínali, byl pro nás svátkem, kdy jsme se potkávali s přáteli a často i s náhodnými příchozími,“ noří se do vzpomínek iniciátor těchto soubojů.
Podle Jasaně došlo k velkému zlomu v tradici zhruba před osmi lety, kdy se mu k veřejné propagaci žehlingu podařilo získat plochu veřejného kluziště pod jezdeckou sochou markraběte Jošta na Moravském náměstí v centru Brna. Tam se pak souboj otevřený široké veřejnosti konal ještě dvakrát.
„A to teprve byla legrace,“ směje se vynálezce žehlingu. „Pak ovšem přišel covid a od té doby na veřejné pokračování této přetržené tradice zatím bohužel nedošlo,“ podotýká posmutněle.
Žehlí se už také v Praze
Nicméně přátelské akce se v tomto sportovním odvětví konaly nadále. „V roce 2024 jsme exportovali žehling do zámeckého parku v Lednici, kde jsme využili úžasného prostření zamrzlé vodní plochy mezi ostrůvky a závodní dráhy umístili přímo pod minaretem,“ líčí Jasaň, kterému se zatím nepodařilo vychovat nástupce, a tak vše organizuje sám.
Po letech se vytříbila a usadila pravidla pro disciplínu v soutěži družstev, kdy se žehlí na přesnost, tedy k určenému bodu neboli pacholíku, a pro disciplínu žehlení na vzdálenost.
„Nově ,leštím’ pravidla pro další atraktivní a tentokráte kontaktní disciplínu zvanou meating, kdy se v názvu nejedná o chybu, protože nejde o meeting neboli setkání, ale základ pojmenování leží ve slově ,luncheonMEAT’ podle oblíbené masové konzervy,“ směje se Jasaň a přibližuje, že v této disciplíně půjde o jakýsi hromadný masakr žehlení ledu ze všech stran ke středu.
Jeho synovi se podařilo dohledat, že zápasy v tomto sportu nedávno odstartovaly také na pražské ledové ploše u Rašínova nábřeží. Jasaněm vydaná pravidla zde doslovně okopírovali.
„Historie žehlingu není úplně nudná a neustále se vyvíjí. Dokonce i v matičce Praze provozují žehling přímo u vody, na náplavce. Jen mě trochu mrzí, že pražský organizátor nenavázal s brněnskou žehlingovou komunitou žádný kontakt. Mohli bychom spolupracovat a žehling více propagovat i rozvíjet,“ říká vynálezce s nadhledem.
„Žehling může bavit bez rozdílu místní či národní příslušnosti, může rozdávat radost mezi přáteli a nové přátele přinášet. V tom bude jeho budoucnost,“ věří Jasaň.