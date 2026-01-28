Žehlení ledu po brněnsku. Ve svérázném sportu přibude masová disciplína

Jana Soukupová
  12:52aktualizováno  12:52
Na přelomu milénia dalo Brno vzniknout novému sportu zvanému žehling. Jak už ze jména vysvítá, jde o žehlení ledu, ideálně vysloužilou žehličkou jakéhokoliv stáří a typu, a to v různých disciplínách. Vynálezcem a zakladatelem tohoto klání je dnes už senior a bývalý skaut Peter Jasaň, jenž tento zimní sport vymyslel „v dobách, kdy byl ještě pln síly a roupů“. Tehdy ještě jen pro úzký spřátelený okruh, nyní se však počítá i se zapojením širší veřejnosti.

„Sezvali jsme s mojí ženou Evou jednu zimní sobotu přátele, známé i sousedy na rybníček v chatové oblasti Češkovice (na Blanensku – pozn. red). Tímto dnem se začala psát historie sportovního odvětví žehlingu, možná spíše lidové taškařice,“ usmívá se otec zakladatel Jasaň nad pětadvacet let starými vzpomínkami.

Žehling je recesistický sport, při němž se posílají žehličky po ledu. Soutěží se na přesnost a na vzdálenost.
Šlo a dodnes jde totiž hlavně o recesi a přátelské setkání na čerstvém vzduchu u společné zábavy.

„Každý ročník, kdy nám zamrzl rybníček, slovy pana Foglara takzvaně ,za Šmejkalovic ohradou’, kde jsme začínali, byl pro nás svátkem, kdy jsme se potkávali s přáteli a často i s náhodnými příchozími,“ noří se do vzpomínek iniciátor těchto soubojů.

Podle Jasaně došlo k velkému zlomu v tradici zhruba před osmi lety, kdy se mu k veřejné propagaci žehlingu podařilo získat plochu veřejného kluziště pod jezdeckou sochou markraběte Jošta na Moravském náměstí v centru Brna. Tam se pak souboj otevřený široké veřejnosti konal ještě dvakrát.

Famfrpál hrají hodní lidé otevření různým věcem, popisuje brněnský kapitán

„A to teprve byla legrace,“ směje se vynálezce žehlingu. „Pak ovšem přišel covid a od té doby na veřejné pokračování této přetržené tradice zatím bohužel nedošlo,“ podotýká posmutněle.

Žehlí se už také v Praze

Nicméně přátelské akce se v tomto sportovním odvětví konaly nadále. „V roce 2024 jsme exportovali žehling do zámeckého parku v Lednici, kde jsme využili úžasného prostření zamrzlé vodní plochy mezi ostrůvky a závodní dráhy umístili přímo pod minaretem,“ líčí Jasaň, kterému se zatím nepodařilo vychovat nástupce, a tak vše organizuje sám.

Po letech se vytříbila a usadila pravidla pro disciplínu v soutěži družstev, kdy se žehlí na přesnost, tedy k určenému bodu neboli pacholíku, a pro disciplínu žehlení na vzdálenost.

„Nově ,leštím’ pravidla pro další atraktivní a tentokráte kontaktní disciplínu zvanou meating, kdy se v názvu nejedná o chybu, protože nejde o meeting neboli setkání, ale základ pojmenování leží ve slově ,luncheonMEAT’ podle oblíbené masové konzervy,“ směje se Jasaň a přibližuje, že v této disciplíně půjde o jakýsi hromadný masakr žehlení ledu ze všech stran ke středu.

VIDEO: Středověká bitva bez obětí. Zvláštní sport vznikl díky sci-fi

Jeho synovi se podařilo dohledat, že zápasy v tomto sportu nedávno odstartovaly také na pražské ledové ploše u Rašínova nábřeží. Jasaněm vydaná pravidla zde doslovně okopírovali.

„Historie žehlingu není úplně nudná a neustále se vyvíjí. Dokonce i v matičce Praze provozují žehling přímo u vody, na náplavce. Jen mě trochu mrzí, že pražský organizátor nenavázal s brněnskou žehlingovou komunitou žádný kontakt. Mohli bychom spolupracovat a žehling více propagovat i rozvíjet,“ říká vynálezce s nadhledem.

„Žehling může bavit bez rozdílu místní či národní příslušnosti, může rozdávat radost mezi přáteli a nové přátele přinášet. V tom bude jeho budoucnost,“ věří Jasaň.

