Povinná zeleň s otazníky. Starostové mají výhrady k nařízení Evropské unie

Milan Libiger, Karolína Kučerová
  5:52aktualizováno  5:52
Do roku 2030 nesmíte snižovat plochy zeleně, a následně je až do roku 2036 musíte dokonce rozšiřovat. To je nařízení pro české obce, s nímž přišla Evropská unie. Na jižní Moravě se týká sedmasedmdesáti sídel včetně Brna. Lejstrům chybí jeden z nejdůležitějších bodů: způsob, jak požadovaného cíle dosáhnout.
Lužánky jsou největším brněnským parkem. Klid zde ovšem často narušují...

Lužánky jsou největším brněnským parkem. Klid zde ovšem často narušují automobily. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Lužánky jsou největším brněnským parkem. Klid zde ovšem často narušují...
Park Lužánky (Brno)
Park Lužánky (Brno)
Lužánky jsou největším brněnským parkem. Klid zde ovšem často narušují...
5 fotografií

Mnoho měst a obcí avizuje, že se rozšiřování zeleně věnují dlouhodobě, přesto mezi starosty panují z nařízení obavy. Detaily totiž zatím nejsou známy, teprve se o nich jedná na státní i evropské úrovni.

„Nařízení nestanovuje konkrétní klíč nebo jednotný způsob, jak mají státy stanovených cílů dosáhnout. Každý stát navrhne vlastní opatření,“ nastínila mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Momentálně Česko nastavuje parametry pro posuzování zelených ploch, musí při tom však řešit několik úskalí. „Teď se bavíme o tom, jestli to vztáhnout jen na obydlené oblasti, nebo jestli to udělat včetně lesů okolo měst. Pak ale hrozí, že když se v nich bude kácet, sníží se plocha zeleně,“ přiblížil ředitel legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí (SMO) Dan Jiránek.

Města se musí postarat o další zeleň. S nařízením EU starostové nesouhlasí

Stát k tomu zpracovává Národní plán obnovy přírody (NPOP), jenž obsáhne i seznam opatření. Hotový má být do dvou let a bude ho schvalovat Evropská unie. Ta zatím nemá určeno, o kolik procent se budou muset plochy zeleně zvětšovat, rozhodnout by měla do roku 2028.

Za cíl si NPOP klade zlepšení stavu krajiny, posílení její biodiverzity a odolnosti vůči klimatickým změnám s tím, že zeleň je důležitá pro kvalitu života ve městech.

„Jaké budou stanoveny uspokojivé úrovně u jednotlivých ukazatelů, tedy i zeleně, bude předmětem diskuse pro období po roce 2030,“ sdělila Krejčí.

Pro každou zemi přitom musí být zohledněna její specifická krajina, takže stejné požadavky na rozlohu zeleně se nemohou vztahovat například na Řecko a Finsko.

Radnice už se musí začít chystat

Města a obce budou muset tato nařízení zanést do územních plánů, což bude administrativně velmi náročné. Dále musejí dbát na adekvátní náhradní výsadbu při výstavbě či kácení a řešit i zdánlivé detaily.

„Teď jsme se bavili se zástupci jednoho města o tom, že když se postaví boxy na vydávání věcí třeba na soukromém pozemku, ale na zeleni, tak se tím ohrožuje plnění tohoto kritéria, protože se bude snižovat plocha zeleně,“ předestřel Jiránek.

Zdislava Šteflová tvrdí, že cyklostezka u jihlavského parku Keťásek je...

Už nyní by se ale všichni, jichž se nařízení týká, měli podle SMO začít připravovat. Způsobem mohou být obecně závazné vyhlášky jakožto možnost opatření nebo úpravy územních plánů a další koncepční kroky. Tímto směrem se vydala třeba Břeclav.

„Chystáme změnu územního plánu, chceme zahrnout větší plochy, systémy ekologické stability. V rámci protierozních opatření připravujeme ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem liniovou výsadbu stromů. Též plánujeme revitalizace ploch na základě plánu péče o sídelní zeleň. Přímo ve městě je to ale velmi finančně náročné,“ uvedl místostarosta Jakub Matuška (STAN).

Obavy z financí, místa i hmyzu

Ačkoliv cíl nařízení chápe, poukazuje na jeho nedostatky. „Ďábel bývá ukrytý v detailu. Smysl určitě dává zachovat rozsah zeleně v zastavěných plochách, ale zase ne úplně například v prolukách. Mimo zastavěná území pak jde o otázky, jak pojmout rozvoj města obecně. V Břeclavi nám jde o kvalitní zeleň, i vzhledem k historii města, naším zájmem ale není zachovávat trávníky na navážkách, to nám třeba úplně smysl nedává,“ shrnul.

Obavy mají také v Kuřimi, o nařízení tam doposud ani nevěděli. „Slyším o tom poprvé teď od vás,“ reagoval na dotaz MF DNES starosta Drago Sukalovský (STAN) s dovětkem, že u nich kladou důraz na zeleň průběžně.

„Určitě se dá říct, že vysazujeme více stromů a keřů, než jich kácíme. Z posledních investic zmíním nové aleje kolem cyklostezek či nádražní park. Řešíme ale problém, že docházejí místa na vysazování nových stromů. Záleží, v čem bude nařízení spočívat, ale nevím, zda opatření dokážeme splnit,“ upozornil Sukalovský.

V Brně neumíme opravovat ulice, kde rostou stromy, bojí se místní kácení

Naopak v Kyjově strach nepanuje. „U nás jsme s tím obeznámeni a nařízení již reflektujeme v tom, jak se k městské zeleni stavíme – a to dlouhodobě, nezávisle na něm. Pracujeme s tím, aby při rekonstrukcích a výstavbách vzniklo vždy určité procento zeleně. Splnění požadavků plynoucích z nařízení by neměl být problém,“ domnívá se místostarosta Daniel Čmelík (nez.).

Stejně k zeleni přistupují v Mikulově nebo Znojmě, pro obě města je její rozšiřování dlouhodobě významným tématem.

„Největší výzvou v plnění mohou být finance a také omezené množství volných ploch ve městě. Budeme hledat další řešení, jako je využívání brownfieldů či ozelenění veřejných prostor,“ konstatovala mluvčí znojemské radnice Petra Šuláková.

V Mikulově poukazují také na problém s inženýrskými sítěmi nebo třeba hmyzem, který napadá vysázené dřeviny.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Obří lavička slouží jako krásná vyhlídka na Žatec

Z lavičky si mohou turisté užít pohled na bývalý Dreherův pivovar i na město jako takové.

8. září 2025  7:59

Loot boxy vtahují děti do hazardu. Gaming už dávno není jen nevinná zábava

Ještě nedávno byl hazard spojován hlavně s blikajícími automaty v zakouřených hernách. Dnes ale stačí zapnout počítač nebo mobil – prvky známé z kasin pronikají i do běžných videoher. Přístup k nim...

7. září 2025  14:54,  aktualizováno  8.9 7:08

Hřbitov v Rumburku hlídají tři nové kamery

Instalací kamer radnice reaguje na stížnosti místních na krádeže květin a dekorací.

8. září 2025  6:59

Levné bydlení v Ústeckém kraji? Realita je jiná, ceny nájmů rostou razantně

Ceny nájmů v Ústeckém kraji neustále rostou, což pro mnoho rodin představuje velkou finanční zátěž. Zatímco v letech 2020 a 2021 se dal byt 2+1 sehnat za 7 až 9 tisíc korun měsíčně, dnes se ceny...

8. září 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Živě: Nominační večer soutěže STAVBA ROKU 2025

8. září 2025

Povinná zeleň s otazníky. Starostové mají výhrady k nařízení Evropské unie

Do roku 2030 nesmíte snižovat plochy zeleně, a následně je až do roku 2036 musíte dokonce rozšiřovat. To je nařízení pro české obce, s nímž přišla Evropská unie. Na jižní Moravě se týká...

8. září 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Dlouhé stráně jsou velká drzost, jenže nádherná, láká k návštěvě muzikant Polák

Baskytarista šumperské skupiny O5 a Radeček Ondřej Polák stejně jako jeho bratr a frontman kapely Tomáš Polák pocházejí z Karlových Varů. V osmi letech se však stěhovali s rodiči napříč republikou až...

8. září 2025  4:52,  aktualizováno  4:52

Městem piva je Plzeň! Sládci se tu rádi kamarádí s kolegy z oboru a svá výročí slaví speciály

Pivo je příběh. Někdy vypráví o přátelství dvou pivovarů, které v jediném speciálu rozehrají společnou melodii. Jindy připomíná oslavu pěti let, kdy se z nápadu stala tradice a z tradice radost. A...

8. září 2025  4:31

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

7. září 2025  21:42

Policie pátrá po vězni rapotické věznice, který se dnes nevrátil z vycházky

Policie pátrá po dvaatřicetiletém Vojtěchu Horvátovi, vězni rapotické věznice. Po poledni odešel se svojí přítelkyní a vrátit se měl ve 13:00, což se ale...

7. září 2025  19:10,  aktualizováno  19:10

Asi 150 lidí v centru Brna průvodem vyjádřilo podporu Palestině

Asi 150 lidí se podle odhadu ČTK dnes odpoledne účastnilo propalestinského průvodu centrem Brna. Bušením do prázdných hrnců chtěli podle organizátorů akce...

7. září 2025  17:40,  aktualizováno  17:40

Špičky české hudební scény se spojily v jednom songu

7. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.