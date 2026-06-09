Brněnští Zelení vytvořili pro podzimní komunální volby širokou koalici. Na společné kandidátce do zastupitelstva města Brna budou zástupci hnutí Žít Brno, hnutí Sen 21, Liberálně ekologické strany, hnutí Kruh a strany Volt Česko. O spolupráci s dalšími subjekty Zelení jednají, oznámil dnes v tiskové zprávě krajský spolupředseda Zelených a zastupitel města Brna Matouš Vencálek.
"Snažíme se postavit širokou kandidátku, která nabídne lidi s bohatými zkušenostmi z politiky, z občanské společnosti, z veřejného života i nové tváře," řekl ČTK Vencálek. Kolik míst na kandidátce do brněnského zastupitelstva jednotlivým subjektům připadne, podle Vencálka není ještě definitivní. Zatím je poskládaná první desítka kandidátů, kde mají Zelení dominantní roli, uvedl.
Zelení už dříve zveřejnili první tři kandidátky. Lídryní je designérka a koordinátorka startupových komunit Natálie Vencovská. Na druhém místě je dlouholetá starostka brněnského Nového Lískovce Jana Drápalová (Zelení) a ze třetího místa kandiduje právnička a zastupitelka městské části Brno-střed Kristýna Fuchsová.
Dalšími kandidáty budou majitel restaurace a hudebního klubu Vegalité Jiří Malenovský či zakladatel festivalu Meeting Brno a zastupitel Brna-střed Petr Kalousek (Žít Brno). Kandiduje také starosta brněnských Židenich Petr Kunc, starostka Komína Milada Blatná (Zelení), starostka Jundrova Ivana Fajnorová (Zelení) nebo starostka Maloměřic a Obřan Ludmila Kutálková. Na kandidátce se objeví i zastupitelka města Brna a Brna-střed Jasna Flamiková nebo zastupitel města Brna a Bystrce Matouš Vencálek (oba Zelení).
Spolupráce s dalšími subjekty by se podle Vencálka měla promítnout i do kandidatury v městských částech. "Budeme podepisovat koaliční smlouvu, ve které jsme si stanovili, že se budeme snažit tu spolupráci propisovat i do těch městských částí. Určitě se to nepodaří všude, ale takhle společnými silami se snažíme obsadit co nejvíce míst v městských částech," doplnil Vencálek.
Zelení a Žít Brno spolu kandidovali před čtyřmi lety, v zastupitelstvu města Brna získali tři mandáty. Matěj Hollan zvolený za Žít Brno však na mandát zastupitele rezignoval a nahradil jej Matouš Vencálek. Nyní klub tvoří pouze zástupci Zelených, kteří jsou v opozici.
Brněnské zastupitelstvo má 55 členů. Koalici utvořily po volbách ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku hnutí vyloučilo. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé ale zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do tohoto klubu se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.