Konec „dobytčáků“. Od Kyjova do Brna se pojede rychleji a novými vlaky

Marek Osouch
  6:02
Z Brna do 30 kilometrů vzdálené Zastávky jezdí cestující už necelý rok pohodlnými klimatizovanými soupravami RegioPanter. Takový generační skok byl možný díky elektrifikaci této železnice. Na příští rok se chystá podobná modernizace také na trati z Brna na Kyjov na Hodonínsku, kde dosud jezdí staré rozhrkané motorové vozy.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: České dráhy

„Říkám jim dobytčáky. V létě je v nich horko, v zimě naopak zima,“ kritizuje žalostný stav techniky starosta Slavkova u Brna na Vyškovsku Michal Boudný (nez.). Podle něj jde o diametrální rozdíl proti elektrifikovaným koridorům na jihu Moravy, proto se na rekonstrukci trati těší. „Už to dávno mělo být,“ myslí si.

Modernizace železnice až do Veselí nad Moravou na Hodonínsku a dál na Zlínsko je rozfázovaná do několika etap. První má začít příští rok v úseku od Blažovic na Brněnsku, kde se dnes od elektrifikovaného koridoru na Ostravu odpojují koleje na Kyjov, až po Nesovice na Vyškovsku. Celkem jde o zhruba 25 kilometrů trati. „Příští rok na jaře předpokládáme zahájení prací, dokončeno by mělo být v létě 2029,“ předpovídá mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Modernizaci tratě stojí v cestě hospoda. Všude bude beton, vadí majitelům

V současnosti se blíží do finále projekt a železničáři řeší žádost o stavební povolení, na konci roku pak chtějí začít hledat stavební firmu. „V průběhu modernizace celého úseku z Blažovic do Nesovic předpokládáme zachovaný jednokolejný provoz s částečnou náhradní autobusovou dopravou,“ předesílá Gavenda.

Krajská společnost Kordis, která koordinuje veřejnou dopravu v regionu, zatím konkrétnější informace o podobě výluky nemá. Předpokládá, že jasněji bude na podzim.

Opraví se i stanice

Oproti elektrifikaci do Zastávky by však nemělo jít o takový zásah. Část tamní trati byla totiž pouze jednokolejná a až do loňského prosince, kdy se na ní pracovalo, ji v průběhu pěti let zasáhla řada výluk. Na Kyjov vedou dvoje koleje, takže nejspíš nebude nutné železniční dopravu zcela přerušit.

„Určitě tuto zprávu vítám, protože o elektrifikaci se mluví skutečně dlouho. Navíc úpravy trati a nové vlaky přinesou rychlejší dopravu. Od nás z Bučovic do Brna se zkrátí jízda, pokud se nepletu, zhruba o sedm minut. Zabere tak méně než půl hodiny,“ vyzdvihuje starosta Bučovic na Vyškovsku Jiří Horák (KDU-ČSL). Vlak je podle něj i dnes spolehlivější než auto, s nímž se mohou lidé zaseknout v kolonách na dálnici.

Hlavní tratě jihu Moravy už brázdí nové soupravy, moderní plánují i jinde

Dělníci se v příštím roce vrátí na tuto trať po jedenácti letech. V roce 2015 na ní opravovali úseky, na nichž musely vlaky kvůli špatnému stavu kolejnic jezdit velmi pomalu. Tehdy zároveň opravili nástupiště na několika zastávkách na Vyškovsku: v Křenovicích, Křižanovicích, Marefách a také Nevojicích. Nyní se bude pokračovat v místech, na která se posledně nedostalo.

„V rámci plánované stavby bude provedena kompletní rekonstrukce stanice Bučovice včetně výstavby podchodu. Ve stanici Nesovice se upraví koleje a stávající nástupiště, také zde vznikne nový podchod,“ přibližují železničáři v dokumentu popisujícím stavbu.

Novou tvář dostane i stanice ve Slavkově u Brna. „Rádi bychom tam vybudovali parkovací místa pro auta, ale bohužel nemáme kde,“ stýská si starosta Boudný. Nová nástupiště, která propojí podchod, budou krytá, takže čekající cestující nebudou moknout na dešti, nebo se potit na slunci. Standardem už bude možnost bezbariérového nástupu do vlaku – pokud ovšem tuto podmínku budou splňovat i nasazené soupravy.

U Kyjova až 120 km/h

Ty, které tam jezdí dnes, to ještě neumožňují, jihomoravské hejtmanství už však hledá náhradu v podobě hybridních vlaků, které by dokázaly jet jak klasicky na elektřinu, tak na baterii v úsecích bez drátů. Jak informoval Český rozhlas, o dodávku těchto souprav má zájem jedna česká firma a jedna z ciziny. Hejtmanství jejich pořízením následně zaúkoluje dopravce.

8. září 2022

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

V Nesovicích by elektrifikace skončit neměla, postupně bude pokračovat dál. Už v letech 2027 až 2029 chtějí železničáři zavést elektřinu nad kolejemi až ke Kyjovu. Další část do Veselí nad Moravou osadí dráty do roku 2031, o rok později pak má být modernizována trať i do Starého Města u Uherského Hradiště, Uherského Brodu či Luhačovic na Zlínsku.

S delší vzdáleností od Brna se dá zároveň očekávat větší časová úspora díky tomu, že budou vlaky jezdit rychleji a koleje budou přímější. Ostatně u Kyjova bude umožněna rychlost až 120 kilometrů v hodině. A například elektrifikace trati ze Starého Města u Uherského Hradiště do Bojkovic umožní u rychlíků z Prahy do Luhačovic zkrátit cestovní dobu rovnou o dvacet minut.

Králově Poli přestaví nádraží v Tišnově

Stavbu moderní nádražní budovy a nových peronů v brněnském Králově Poli už dělníci pomalu dokončují, z koridoru z Brna přes Vysočinu do Prahy však jen tak neodejdou. V příštím roce se přesunou do Tišnova na Brněnsku, jehož nádraží má dostat novou podobu. „Začátkem příštího roku chceme vypsat soutěž na realizaci stavby,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Hlavní práce se tak uskuteční především v roce 2027, kdy se plánuje i oprava trati mezi Kuřimí a Tišnovem. V té době tam tedy bude výluka.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Bizarní záhada. V Tachově mají odpadkové koše, které tam zjevně nepatří

V Tachově řeší bizarní záhadu. Na jeho území je několik odpadkových košů se zvláštním erbem města, který ale Tachovu nepatří. Bádáním se přišlo na to, že jde o znak Bělehradu, hlavního města Srbska....

2. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet, řidiče našli mrtvého pod vozem

Od úterních brzkých ranních hodin vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté nehodu se smrtelným zraněním na silnici u obce Sedlec. Řidič vylétl ze silnice a auto začalo v příkopu mezi stromy...

2. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Pardubice přivítají festival tvořivosti a nových technologií

V sobotu 6. září se Automatické mlýny promění v centrum kreativity při druhém ročníku přehlídky Maker Faire Pardubice.

2. září 2025  9:23

Faunapark na sobotu chystá Beskydský Montmartre, v neděli zažijete Cirkus bez šapitó

Beskydský Montmartre v sobotu a Cirkus bez šapitó v neděli. To jsou dvě zábavná odpoledne tohoto víkendu ve frýdecko-místeckém Faunaparku.

2. září 2025  9:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Veselý Kopec ožije tradičními řemesly a folklorem

V sobotu 6. září od 9:30 do 16:00 nabídne Muzeum v přírodě Vysočina celodenní program zaměřený na ukázky historických řemesel a technologií.

2. září 2025  9:17

Nerušte naši knihovnu, píší lidé ze vsetínského sídliště Luh starostovi

Lidé ve Vsetíně se podepisují pod otevřený dopis za zachování pobočky knihovny na sídlišti Luh. Město ji chce od října zrušit. Opravuje totiž souběžně centrální Masarykovu veřejnou knihovnu na Dolním...

2. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Byl to vtip, řekl muž o výhrůžce, že chystá útok na vládu. Dostal podmínku

Za vyhrožování teroristickým činem stanul před ostravským krajským soudem Petr Kuboš z Vyšních Lhot na Frýdecko-Místecku. Ten ve facebookové diskusní skupině Věznice ČR loni v říjnu ohlásil, že...

2. září 2025  9:12

Program Mezinárodního kongresu zdraví 2025 Praha

2. září 2025  9:06

V Chebu se má příští rok otevřít zubní klinika, o dalších kraj jedná

V Chebu by se měla v polovině příštího roku otevřít zubní klinika, o dalších Karlovarský kraj se soukromými společnostmi jedná. Uvedl to náměstek hejtmanky Petr Kubis. Podle něj je v současné době v...

2. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Děti mění preference: vědecké a tvořivé kroužky jsou na vzestupu

2. září 2025  8:51

Siemens v Brně představí řešení a inovace pro vyšší konkurenceschopnost

2. září 2025  8:30

Značka přístavního kontejnerového zařízení společnosti RAINBOWCO prochází strategickou modernizací s cílem posílit globální konkurenceschopnost v oblasti špičkové výroby

2. září 2025  8:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.