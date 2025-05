Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Povolení pro přeměnu mostu totiž rozporují spolky Děti Země a Voda z Tetčic. „Napadají zejména platnost stanoviska EIA (vliv stavby na okolní životní prostředí pozn. red.) v době probíhajícího společného řízení a procesní pochybení ze strany Dopravního a energetického stavebního úřadu,“ sděluje mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Železničáři kvůli odvolání nemohou podepsat smlouvu se stavební firmou a pustit se do náročných prací, jež spočívají v postupné demolici a výstavbě nové konstrukce, což má trvat víc než dva a půl roku. Věc musí posoudit úředníci na ministerstvu dopravy.

Délku zdržení železničáři momentálně odhadují těžko. „S trochou optimismu bychom mohli říct, že se stavba posune o celou sezonu a začne na jaře příštího roku,“ říká Gavenda.

Roli hraje hned několik faktorů – nejen doba rozhodování úředníků a smluvně závazné termíny některých přeložek, zejména parovodu, ale také nutnost koordinovat přestavbu mostu s už probíhajícími záměry. „Měla být časově procvaknuta s aktivitami města na tramvajové trati a přeložkami sítí, které se tam nacházejí. To je silné negativum současného stavu,“ upozorňuje náměstek pro modernizaci dráhy SŽ Mojmír Nejezchleb.

Tramvajovou trať čeká od neděle úplná výluka mezi zastávkami Vojenská nemocnice a Stará osada, je totiž nutné ji posunout v souvislosti s budovaným napojením do Nové Zbrojovky přes Šámalovu ulici. Dělníci přestavující most mohli díky uzavírce po celou její dobu až do konce srpna pracovat pod železnicí víceméně nerušeně, k tomu po nejnovějším kroku aktivistů nedojde.

Dopravní podnik města Brna nicméně s výlukou dál počítá bez ohledu na železniční komplikace. V budoucnu už omezení tramvají kvůli přestavbě mostu nechce v podobném, tedy kompletním rozsahu trvajícím přes tři měsíce, opakovat. „Možné jsou například víkendové výluky jako teď při opravě viaduktu u Křenové,“ říká provozní ředitel dopravního podniku Jan Seitl. Při přestavbě mostu se přitom tramvajové zastávky musí posunout přímo pod konstrukci.

Nemají důvod, vadí starostovi

Podle Nejezchleba jde ze strany aktivistů o obstrukční jednání. Podobně to vidí i židenický starosta Petr Kunc (nez.), který se na ně zlobí také kvůli tomu, že se staví proti kácení dřevin v navazující části železnice podél ulice Klíny ve směru na Černovice, kde dojde k rozšíření o další dvě koleje. Děti Země totiž kritizují zásah do biotopů deseti cenných živočichů na železničním svahu. Jejich postup by podle starosty mohl překazit pečlivě promyšlené nové řešení ulice včetně náhradní zeleně.

„Aktivisté účelově napadají povolovací řízení u mostu v Bubeníčkově i trati podél ulice Klíny jen proto, aby obě stavby překazili. Kdyby měli nějaký racionální důvod, neřeknu ani slovo, ale nemají ho. Podávají stále stejnou námitku a lhůtu na vyjádření schválně natahují do poslední chvíle,“ míní Kunc.

Opravu mostu hatí průtahy s výběrem firmy V havarijním stavu se nachází most nad železnicí mezi obcemi Česká a Lelekovice na Brněnsku. Krajští silničáři se do opravy chtěli pustit už loni v červnu, dosud se tak však nestalo. Proces se zkomplikoval při výběru stavební firmy, protože nepřistoupili na nabídku jednoho z uchazečů, jelikož předložená cena se jim zdála příliš nízká bez dostatečného odůvodnění. Firma se však obrátila na antimonopolní úřad, který jí vyhověl. Silničáři proto musejí vypsat novou zakázku. Kdy demolice a výstavba mostu skutečně začne, nyní nedokážou odhadnout, termín se bude odvíjet i od možností železničních výluk. Má jít o zhruba tříměsíční jednokolejný provoz a několik krátkých přerušení provozu při snášení či osazování konstrukcí.

Děti Země považují zásah do biotopů živočichů za škodlivý. „Ve spise chybějí konkrétní doklady, že modernizace skutečně představuje převažující veřejný zájem z hlediska zdraví a bezpečnosti, který je možné doložit studiemi o nadlimitních intenzitách hluku a o značné nehodovosti,“ uvedl už před časem předseda hnutí Miroslav Patrik.

Podle Kunce kvůli průtahům s přestavbou mostu utrpí nejen složitě domluvená koordinace mnoha staveb, ale vzniknou také škody za desítky milionů korun. „Celá stavba na Zábrdovické se bude muset draze zakonzervovat a pak znovu otevřít, vyžádá si to další výluky. Jako městská část jsme vedle mostu na rohu Bubeníčkovy a Kuldovy koupili stánek, který po opravě začal fungovat, ale teď je kvůli plánované demolici zavřený. I přes odklad prací se už provoz neobnoví,“ zmiňuje Kunc.

Vniveč přijdou také už domluvené výluky na železnici. Letos měly nastat zejména v noci, a to na čtyřech kolejích.

Jak přestavbu mostu, tak úpravy dráhy podél ulice Klíny považují železničáři takzvaně za předstihové, protože je chtějí provést ještě před stavbou nového nádraží, s nímž optimisticky dál počítají v roce 2028. Nic na tom nemění ani fakt, že obě nabírají skluz. Modernizace trati do čtyřkolejné podoby měla začít už loni, náměstek Nejezchleb aktuálně dokonce připustil, že odstartuje až v příštím roce.