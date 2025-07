Železniční vlečka na brněnské výstaviště zmizí, silničáři začali trhat koleje

„Práce začaly v křižovatce u haly Rondo a budou postupovat po Poříčí dál. Pracuje se ve středové části silnice, proto i nadále platí provoz jedním pruhem v každém směru,“ přiblížila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.

Řidiči by měli počítat s tím, že ode dneška do 7. srpna nebude možné v křižovatce Poříčí a Křížové ulice odbočit ve směru od výstaviště doleva do Křížové a v opačném směru doleva do Vídeňské ulice.

Ústí Renneské třídy na Poříčí bude zcela uzavřeno pro veškerou dopravu. Objízdná trasa vede ulicemi Heršpická, Dvorského a Polní. Objízdná trasa ve směru na Nové sady a Křídlovickou vede přes Opuštěnou, Dornych, Úzkou a Uhelnou. Druhá etapa prací potrvá do 17. srpna, během ní se budou omezení provozu měnit. Podrobný rozpis i s mapkami je dostupný na webu Kopeme za Brno.

Železniční vlečka na Poříčí umožňovala dostat na výstaviště železniční exponáty. V posledních letech byla využívaná pouze výjimečně a v roce 2022 ji Drážní úřad oficiálně zrušil.

Vlečka byla unikátní i tím, že vedla ulicemi včetně čtyřpruhové ulice Poříčí, která je součástí velkého městského okruhu. Jízda vlaků po ní vyžadovala omezení či zastavení dopravy a součinnost policie. V dosavadní podobě sloužila vlečka od roku 1957. Do Bauerova cukrovaru, který byl na místě výstaviště, však vedla už v 19. století.