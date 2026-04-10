Zemědělský veletrh se mění na Agrishow. Ukáže traktory, zvířata i dřevorubce

Pořadatelé chtěli změnu, a tak je tu první ročník veletrhu Agrishow. „Pro veřejnost i odborníky bude na co koukat,“ slibuje generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jan Kubata s tím, že záměrem je ukázat zemědělskou výrobu komplexně.
Největší atrakcí bude zřejmě Agri arena vybudovaná u pavilonu Z, kde lidé uvidí praktické ukázky nejznámějších značek zemědělské techniky.
|
„Představí se deset traktorů a devět teleskopických manipulátorů. Zájemci budou moci vyjet s traktory na testovací polygon a projet se sami. Z bezpečnostních důvodů ale bude řídit zástupce dané firmy,“ přibližuje Martin Jurkovič ze Sdružení dovozců zemědělské techniky. Po domluvě podle něj bude možné na polygonu svézt i děti.
Pro ty bude největším lákadlem bezesporu Národní výstava hospodářských zvířat. Pro mnoho kluků a holek je to unikátní možnost vidět zblízka všemožná plemena krav, koz, prasat a koní. Na výstavišti jich bude celkem 600, nejvíce je zastoupený skot. „V pavilonu P jsou tři arény, kde se zvířata budu předvádět. A myslím si, že to bude pro návštěvníky velký zážitek,“ podotýká Kubata.
Přibyla i gastronomická část
O ustájená zvířata je podle něj na výstavišti dobře postaráno, jejich chovatelé jsou s nimi přímo v areálu 24 hodin denně. Každý den budou na programu národní šampionáty masných plemen i soutěže a přehlídky dojného skotu.
Atraktivní podívanou slibují ukázky práce ovčáckých psů nebo stříhání ovcí, v dětských dílničkách se pak bude zpracovávat vlna. V hale F lidé najdou přehlídky koní, v Brně je ustájeno přibližně 150 zvířat 24 plemen. K vidění budou třeba i Fjordský kůn, Hucul nebo Osel Poitou. Chystá se atraktivní show, ukázky výcviku a třikrát denně se na koních budou vozit děti. Venku pak lidé mimo jiné uvidí, jak to koně umí na překážkách.
|
Na výstavišti se souběžně koná veletrh myslivosti Silva Regina, který nabídne mimo jiné vystoupení trubačů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity či ukázky vábení zvěře. Nebude chybět dřevorubecká soutěž Stihl Timbersports, silní muži a ženy s vrčícími pilami a sekyrami se utkají v neděli a pondělí.
K zemědělským veletrhům nově přibyla i gastronomická část, v níž se na výstaviště vrací Pivex a Vinex. „Celý pavilon G2 je pojatý festivalovou formou, kde se budou prezentovat minipivovary, vinařství a regionální potraviny jihomoravského kraje,“ sděluje ředitelka celé akce Simona Křečková.
|
25. dubna 2023