Zemědělský veletrh se mění na Agrishow. Ukáže traktory, zvířata i dřevorubce

  12:32aktualizováno  12:32
Stovky hospodářských zvířat, pivo, víno, dřevorubci a zemědělské stroje v akci. To vše podpořeno příjemným jarním počasím, tedy alespoň podle předpovědi meteorologů. Na brněnském výstavišti v neděli začínají zemědělské veletrhy, které v šesti halách a přilehlých venkovních plochách potrvají až do středy.
Tradiční zemědělský veletrh na brněnském výstavišti se v dubnu 2026 poprvé uskuteční jako Agrishow. | foto: Veletrhy Brno

Pořadatelé chtěli změnu, a tak je tu první ročník veletrhu Agrishow. „Pro veřejnost i odborníky bude na co koukat,“ slibuje generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jan Kubata s tím, že záměrem je ukázat zemědělskou výrobu komplexně.

Největší atrakcí bude zřejmě Agri arena vybudovaná u pavilonu Z, kde lidé uvidí praktické ukázky nejznámějších značek zemědělské techniky.

„Představí se deset traktorů a devět teleskopických manipulátorů. Zájemci budou moci vyjet s traktory na testovací polygon a projet se sami. Z bezpečnostních důvodů ale bude řídit zástupce dané firmy,“ přibližuje Martin Jurkovič ze Sdružení dovozců zemědělské techniky. Po domluvě podle něj bude možné na polygonu svézt i děti.

Pro ty bude největším lákadlem bezesporu Národní výstava hospodářských zvířat. Pro mnoho kluků a holek je to unikátní možnost vidět zblízka všemožná plemena krav, koz, prasat a koní. Na výstavišti jich bude celkem 600, nejvíce je zastoupený skot. „V pavilonu P jsou tři arény, kde se zvířata budu předvádět. A myslím si, že to bude pro návštěvníky velký zážitek,“ podotýká Kubata.

Přibyla i gastronomická část

O ustájená zvířata je podle něj na výstavišti dobře postaráno, jejich chovatelé jsou s nimi přímo v areálu 24 hodin denně. Každý den budou na programu národní šampionáty masných plemen i soutěže a přehlídky dojného skotu.

Atraktivní podívanou slibují ukázky práce ovčáckých psů nebo stříhání ovcí, v dětských dílničkách se pak bude zpracovávat vlna. V hale F lidé najdou přehlídky koní, v Brně je ustájeno přibližně 150 zvířat 24 plemen. K vidění budou třeba i Fjordský kůn, Hucul nebo Osel Poitou. Chystá se atraktivní show, ukázky výcviku a třikrát denně se na koních budou vozit děti. Venku pak lidé mimo jiné uvidí, jak to koně umí na překážkách.

Na výstavišti se souběžně koná veletrh myslivosti Silva Regina, který nabídne mimo jiné vystoupení trubačů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity či ukázky vábení zvěře. Nebude chybět dřevorubecká soutěž Stihl Timbersports, silní muži a ženy s vrčícími pilami a sekyrami se utkají v neděli a pondělí.

K zemědělským veletrhům nově přibyla i gastronomická část, v níž se na výstaviště vrací Pivex a Vinex. „Celý pavilon G2 je pojatý festivalovou formou, kde se budou prezentovat minipivovary, vinařství a regionální potraviny jihomoravského kraje,“ sděluje ředitelka celé akce Simona Křečková.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

