Zemřel známý horňácký zpěvák Dušan Holý, otevřel téma romského holokaustu

Podle režiséra a senátora Břetislava Rychlíka (za TOP 09), jenž se s Holým přátelil a spolupracoval, dnes odešla výrazná postava evropské etnomuzikologie. Holého přínos přitom nebyl jen v oblasti vědy, ale i pro společnost, řekl Rychlík.

„Jedna jeho rovina byla vědecká, kdy vychoval desítky žáků. Odešel ale také jedinečný horňácký zpěvák i tanečník a člověk, jenž mezi prvními otevíral téma romského holokaustu. Zasadil se třeba o vznik sochy romského primáše Jožky Kubíka v Kuželově. Jeho přínos spočíval i v tom, že byl zastáncem velkého humanismu,“ uvedl Rychlík. Připomněl také to, že Holý dostal od prezidenta Václava Havla v roce 2002 medaili za zásluhy v kultuře.

Pro Rychlíka byl Holý jedním z nejbližších přátel, považoval jej za velice vzácného kamaráda. Označil ho za „jednoho z největších Horňáků, kterého Horňácko nedokázalo opravdově ocenit“. Spolupracovali spolu na nejrůznějších projektech, které se týkaly třeba tématu romského holokaustu, Horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou nebo Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.

„Měl jedinečný tvůrčí přístup, jehož základ vycházel z toho, že měl velice rád lidi. Poznalo se to ve všem, co dělal, ať už to byl třeba zpěv, tanec nebo jeho vědecká či spisovatelská práce. Způsob, jakým on uměl zasáhnout srdce posluchačů, byl právě ve schopnosti hloubky a citu, který do zpěvu vkládal. Byl to filozof lidové písně,“ vysvětlil Rychlík.

Holý se narodil 25. dubna 1933. Kromě rodičů rozvíjela jeho zpěvnost a hudebnost babička, otcova matka Kateřina Holá, rozená Miklošková, jejíž repertoár začal zapisovat už jako středoškolák a později jej skoro v úplnosti zachytil na magnetofonových nahrávkách. K vystupování na veřejnosti ho od útlého dětství vedlo zapojení obou rodičů do sokolského dění a otcova angažovanost v ochotnickém divadle.

Jako děti pasoucí husy se Dušan Holý s bratrem Lubošem objevili poprvé ve filmu Karla Plicky Věčná píseň, což bylo v roce 1940, kdy mu bylo osm let. U veřejného působení a vystupování zůstal po celý svůj život.

Holý byl emeritním profesorem Ústavu evropské etnologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně i sběratelem lidových písní. Působil také jako předseda Programové rady Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Spoluzakládal odborný časopis Národopisné aktuality.

„Autor mnoha rozhlasových i televizních pořadů, odborný poradce i editor, autor knih, ale rovněž také dramaturg pořadů na folklorních slavnostech a festivalech,“ doplnil Národní ústav lidové kultury.