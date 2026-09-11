Zemřel houslista Jan Stanovský, dlouholetý koncertní mistr Filharmonie Brno. Bylo mu 94 let, informovala filharmonie na webu. Stanovský v orchestru hrál od jeho založení v roce 1956. Jako koncertní mistr působil v letech 1978 až 1992. Vystupoval v mnoha zemích světa.
"Když jsem jako mladá začala chodit na koncerty, vždycky jsem ho vyhlížela u prvního pultu. Byl pro mě jednou z výrazných osobností orchestru a vždy jsem k němu cítila velký respekt. Stejně jako jeho mistrovská hra ve mně ale zůstává i jeho statečný postoj v listopadu 1989, který mezi kolegy budil velkou úctu," uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.
"Byl to fenomenální houslista s nedostižnou technikou, ale zároveň milý, laskavý a vtipný člověk. Měl klasické vzdělání, a proto mne u pultu rád zásoboval francouzskými a latinskými citáty, což bylo velmi roztomilé," řekla současná koncertní mistryně Marie Petříková.
Stanovský působil také jako pedagog, a to nejen v Brně. V 60. letech vyučoval v Japonsku.
Mezi jeho brněnské studenty patřil další současný koncertní mistr filharmonie Pavel Wallinger. "Při jeho lekcích jsem doslova hltal artistické umění jeho prstů, při společných cestách tramvají do Řečkovic jsem zase naslouchal historkám z muzikantského života. Svým hudebním nadšením mě neskutečně inspiroval, motivoval a vlastně celoživotně ovlivnil," popsal Wallinger.
Poslední rozloučení se Stanovským se uskuteční ve čtvrtek 17. září ve 14:00 v obřadní síni brněnského krematoria.