Zemřel neurolog a bývalý prorektor Masarykovy univerzity Ivan Rektor

Zemřel neurolog, dlouholetý přednosta I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a někdejší prorektor Masarykovy univerzity Ivan Rektor, bylo mu 77 let. Podílel se na vzniku výzkumného centra CEITEC a zabýval se výzkumem epilepsie a poruch hybnosti a fungování lidského mozku. O jeho úmrtí dnes informovala Masarykova univerzita.
"Patřil k osobnostem, které svým dílem zásadně ovlivnily podobu Masarykovy univerzity i české medicíny. Byl mimořádným vědcem, lékařem a pedagogem, který dokázal spojovat světovou vědu s hlubokou lidskostí. Významně se zasloužil o rozvoj neurověd na Masarykově univerzitě, podílel se na vzniku CEITEC a vychoval generace odborníků, kteří dnes navazují na jeho práci. Jeho odchod je pro naši univerzitu i celou vědeckou komunitu nesmírnou ztrátou. Na profesora Rektora budeme vzpomínat s úctou, vděčností a obdivem," uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.
Ivan Rektor se narodil ve slovenské Levoči, medicínu vystudoval v Brně. Část své odborné dráhy strávil ve Francii, kde se v letech 1984 až 1989 věnoval experimentálnímu výzkumu epilepsie a následně problematice epileptochirurgie, tedy neurochirurgie zaměřené na léčbu epilepsie.
Od roku 1992 do roku 2012 vedl neurologickou kliniku ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. V letech 2006 až 2011 byl prorektorem Masarykovy univerzity pro rozvoj. Podílel se na vzniku Středoevropského technologického institutu CEITEC, kde vedl výzkumnou skupinu v Centru neurověd.
Loni v lednu převzal Zlatou medaili Masarykovy univerzity za celoživotní přínos pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost a rozvoj univerzity v oboru neurovědy. V září 2025 mu Evropská neurologická akademie udělila čestné členství za mimořádný přínos neurologii, výzkumu, vzdělávání a klinické medicíně.