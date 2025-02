13:22 , aktualizováno 14:11

Do vzduchu jej to táhlo už od mládí. Létat začal Zdeněk Fridrich na větroních, poté pilotoval slavného práškovacího Čmeláka v zemědělském družstvu. Postupně to dotáhl až do vládní letky, v níž byl dvorním pilotem prezidenta Václava Havla, knipl držel i při bujarém návratu hokejových olympijských šampionů z Nagana do Prahy v roce 1998. Nyní legenda českého letectví v nedožitých 81 letech zemřela.