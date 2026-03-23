Zemřela někdejší senátorka za ODS Vlasta Svobodová, bylo jí 89 let

Zemřela první senátorka za obvod Brno-město Vlasta Svobodová (ODS), bylo jí 89 let. Na sociální sítí X o tom informoval bývalý předseda ODS Petr Fiala.
"Dcera bojovníka proti nacismu i komunismu vždy žila svobodně, ať už poměry byly jakékoliv. Aktivní, obětavá, milující svobodu, umění, rodinu a přátele. Vážil jsem si jí a byl jsem vděčný za její kamarádství a veškerou podporu, kterou mi do posledních dní vyjadřovala. Bude chybět, na takových lidech stojí silná občanská společnost a naše demokracie," uvedl Fiala.
Vlasta Svobodová se narodila v roce 1937 v Brně jako jediné dítě Vlasty a Vladimíra Bohumila Šoffrových. Dětství strávila na Slovensku, kde její otec působil jako štábní kapitán generálního štábu. Po okupaci se zapojil do protinacistického odboje, byl zatčen a vězněn v několika koncentračních táborech včetně Osvětimi.
Vlasta Šoffrová vystudovala geologii a provdala se za malíře Vladimíra Svobodu. Do veřejného života se zapojila po roce 1989, kdy se nejprve stala členkou Křesťansko-demokratické strany a později ODS. Ve volbách do Senátu v roce 1996 v okrsku Brno-město číslo 55 ve dvou kolech porazila komunistu Pavla Pavlíka. Jako senátorka se angažovala ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, svůj mandát v roce 1998 už neobhajovala.
Mezi roky 2002 až 2006 působila jako místostarostka v městské části Brno-střed.