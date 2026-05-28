Zemské muzeum vystavilo nálezy z posledních let, včetně rytiny mamuta a koně

Moravské zemské muzeum vystavilo v Pavilonu Anthropos nejvýznamnější nálezy svých archeologů z posledních deseti let. Ozdobou je rytina mamuta a koně na říčním valounu stará až 15.000 let. Nález pochází z paleolitické lokality Ostrava-Hošťálkovice II. "V té době už se mamuti ze střední Evropy vytráceli, lovci ale pravděpodobně čas od času na nějakého narazili, to zvíře je fascinovalo a zkusili ho vyrýt," řekl dnes novinářům spoluautor výstavy Petr Neruda.
Pod zemské muzeum spadají čtyři pracoviště, která se věnují archeologii a souvisejícím oborům. Jde o Centrum kulturní antropologie, Ústav Anthropos, Archeologický ústav a Centrum slovanské archeologie. "Díky tomu se nám daří pokrýt nesmírně dlouhé časové období vývoje lidské společnosti," uvedl generální ředitel muzea Jiří Mitáček.
Výstavu tvoří nálezy z různých etap, od doby kamenné po středověk. Jsou rozdělené do sedmi zastavení, která přibližují okolnosti objevu, odborné zpracování i dobový kontext. Výstava zároveň poukazuje na různé způsoby získávání nových archeologických poznatků a nutnost spolupráce s veřejností, včetně amatérských hledačů s detektory kovů. "Ideální je, když včas nahlásí své nálezy odborníkům," řekl Neruda.
Návštěvníci výstavy si dále prohlédnou například zdobené spony a náramky z hrobu keltské ženy z Hrušek na Břeclavsku. "Keltské ženy se samozřejmě také velmi rády zdobily, ty předměty jsou precizně a nádherně vyrobené," uvedla další autorka výstavy Zdeňka Nerudová. Řada kovových nálezů, třeba meč, sekera a klíč, připomíná zaniklé středověké vesnice ve Ždánickém lese.
K výjimečným objevům patří kamenný kadlub, tedy forma k výrobě hrotů kopí. "Je to unikátní předmět, který se v době bronzové na Moravě běžně nevyskytuje a má své analogie několik set kilometrů daleko, ve východním Maďarsku, případně na Slovensku," doplnila Nerudová. Výstava v Pavilonu Anthropos potrvá do 3. ledna 2027.