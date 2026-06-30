Žena, která spustila hasicí systém v Národním muzeu, neuspěla se stížností

Žena, která bezdůvodně a záměrně spustila hasicí systém v pražském Národním muzeu, neuspěla s ústavní stížností. Maya Luková si vyslechla čtrnáctiměsíční trest s tříletou zkušební dobou. Musí také uhradit škodu. Ústavní soud (ÚS) stížnost považoval za zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK z usnesení.
Obhajoba Lukové v minulosti argumentovala tím, že klientka není trestně odpovědná s ohledem na duševní stav. Vznikly dva protichůdné znalecké posudky, proto nechal Obvodní soud pro Prahu 1 vypracovat další posudek v bohnické nemocnici. Nakonec Lukovou uznal vinnou.
Argumentace ústavní stížnosti mířila právě proti reviznímu posudku. Podílel se na něm lékař, který je bývalým manželem znalkyně, která zpracovala jeden z původních posudků, a to ten, který dospěl k podobným závěrům jako ten revizní. Podle stížnosti vyvolává někdejší rodinná vazba pochybnosti o nestrannosti posudku.
"Osoby, které spolu strávily roky v partnerském a následně v manželském soužití, mají bez ohledu na dobu, po kterou spolu nežijí, jednou provždy vazbu, která důvodnou pochybnost o podjatosti vzbuzuje přinejmenším u nezávislého vnějšího pozorovatele," stálo ve stížnosti.
Pražské soudy ale poukazovaly na to, že manželství je rozvedené a bezdětné, bývalí partneři se blíže nestýkají. "ÚS k tomu dodává, že pro vyloučení znalce musejí z povahy věci existovat pochybnosti určité intenzity, závažnosti, nikoli jakékoli pochybnosti myslitelné, teoretické, které nikdy nelze zcela rozptýlit," uvedli nyní ústavní soudci. Verdikt tak definitivně potvrdili.
Hasicí zařízení Luková spustila v jednom z výstavních sálů Národního muzea v březnu 2022. Do prostoru začaly ze dvou nádrží proudit stovky kilogramů speciálního plynu, který brání hoření. Podle verdiktu se Luková dopustila poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, za což hrozí rok až šest let vězení. Způsobenou škodu má Luková podle verdiktu hradit "podle svých sil", konkrétně 10.000 korun přímo muzeu a dalších 1,722 milionu korun pojišťovně.
Obhájce Lukové už dříve uvedl, že pro klientku je peněžitý trest likvidační. Zmínil, že se dlouhodobě léčí s psychickou poruchou, která se projevuje tak, že se na veřejnosti chová bizarním způsobem a vstupuje do prostor, kde nemá co dělat.