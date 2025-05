14:32 , aktualizováno 14:32

Snaha o co nejpůsobivější snímek se o víkendu vymstila sedmapadesátileté ženě. Při pořizování takzvaného selfie totiž ve Znojmě spadla z hradeb a zřítila se do desetimetrové hloubky. Slanit k ní museli specializovaní hasiči, vrtulník ji poté se středně těžkými zraněními dopravil do nemocnice.