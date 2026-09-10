Ženy stáhly kandidaturu za SPD v Brně-Černovicích, prý nevěděly, že ji podepsaly

Z kandidátní listiny hnutí SPD v brněnských Černovicích odstoupily dvě kandidátky, upozornil dnes iRozhlas na síti X. Tajemník úřadu městské části Zdeněk Opálka ČTK řekl, že ženy měly za to, že podepisují účast v okrskových volebních komisích. Zmocněnec kandidátky SPD Leoš Prokeš pochybení odmítl. ČTK řekl, že si na takové věci v hnutí dávají pozor a nemyslí si, že by ženy nevěděly, co podepisují.
"Ženy přišly k nám na úřad, když se uzavřely kandidátky. Tvrdily, že si myslely, že podepisují účast v okrskových volebních komisích. Přišly nám to oznámit, stáhly svoji kandidaturu. Jelikož už to bylo po termínu, kdy je možné kandidáty vypustit z kandidátky, na listině zůstanou a ve volební místnosti bude oznámení, že kandidaturu stáhly," řekl Opálka.
Podle Prokeše ženy věděly, co podepisují. "My jsme měli petiční stánek, měli jsme lidi v ulicích. My jsme žádali, jak to normálně bývá, jestli lidé nechtějí kandidovat, přispět k tomu, aby byla městská část lepší. Co se týče těchto dvou kandidátek, věděly, co podepisují," řekl Prokeš.
Na podobnou situaci upozornil server iRozhlas i minulý týden. Týkala se levicové koalice Restart pro Brno, kterou tvoří uskupení Stačilo!, KSČM, ČSSD, Směr a Domov. Za poslední zmíněnou stranu se na kandidátce objevil muž, aniž by o své kandidatuře věděl. Server uvedl, že podobná věc se stala i dalšímu muži, na kandidátce uskupení byl napsaný jako kandidát za ČSSD. Muži tvrdili, že nic nepodepsali a neví, jak se to stalo.
Jméno z kandidátky vyškrtli podle iRozhlasu i Piráti, šlo o hudebníka Petra Jestřába. Pirátům se nelíbilo, že byl na akci stran kolem hnutí Stačilo!, na které lidé protestovali proti sjezdu sudetských Němců v Brně. Jestřáb podle serveru řekl, že si chtěl pouze zahrát před publikem.