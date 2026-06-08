Místo hraní v šalině to žesťoví muzikanti rozbalí v depu, Brno rozezní Brass Fest

  11:22aktualizováno  11:22
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Dostat světové žesťové soubory do Brna znamená plánovat i dva roky dopředu. Letos pořadatelé brněnského Brass Festu podruhé promění tramvajové depo v Pisárkách v koncertní prostor a na Moravském náměstí uspořádají Brass Hody. Festival podle ředitele Víta Němečka roste i díky tomu, že si mezi muzikanty v zahraničí buduje jméno. A tak láká světovou hvězdu.
Brno Brass Fest je na české poměry unikátní žesťový festival.

Brno Brass Fest je na české poměry unikátní žesťový festival. | foto: Brno Brass Fest

Brno Brass Fest je na české poměry unikátní žesťový festival.
Brno Brass Fest je na české poměry unikátní žesťový festival.
Brno Brass Fest je na české poměry unikátní žesťový festival.
Brno Brass Fest je na české poměry unikátní žesťový festival.
15 fotografií

Dostal do Brna světová žesťová tělesa, pak šel vyřizovat, jak si půjčit prostor unikátního tramvajového depa v Pisárkách, aby zde mohli mistři plechových nástrojů rozbalit své umění. Ředitel Brněnského Brass Festu Vít Němeček se těší.

Zahraniční kapely musí domlouvat Němeček i s dvouletým předstihem, a i tak se nemusí podařit jejich účast zajistit. U jiných je to jednodušší, ať už třeba kvůli úspěchům festivalu z minulých let. „Když jsme domlouvali Vienna Brass Connection, kteří jsou letos na festivale, tak mě příjemně překvapilo, že právě o našem festivalu slyšeli a byli by moc rádi, pokud by si na něm zahráli.“

Vienna Brass Connection je známý rakouský žesťový ansámbl, který zakončí pátý ročník festivalu na nádvoří hradu Špilberk.

Brno Brass Fest je na české poměry unikátní žesťový festival.
Brno Brass Fest je na české poměry unikátní žesťový festival.
Brno Brass Fest je na české poměry unikátní žesťový festival.
Brno Brass Fest je na české poměry unikátní žesťový festival.
15 fotografií

Mezi další novinky patří i sobotní Brass Hody. Kvůli přesunu z náměstí Svobody na Moravské náměstí, kde se v minulosti dělili o náměstí s dalšími akcemi, mají letos místo se sochou Jošta Lucemburského jenom pro sebe.

Brno Brass Fest

Koná se od 11. do 15. června. Vstup na některé akce, jako jsou sobotní Brněnské poledne nebo pondělní beseda s Vienna Brass Connetion, je zdarma.

Vybrané koncerty:

Moravia Brass Band – West Side Story:

11.6. na Biskupském náměstí, vstupenky jsou už vyprodané

Brass Party:

12.6. Vozovna Pisárky, vstup od 666 Kč – 1199 Kč

Jazzová přehrada:

14.6., Brněnská přehrada, vstup od 200 Kč – 990 Kč

Vienna Brass Connection:

14.6., nádvoří hradu Špilberk, vstup od 395 Kč – 1490 Kč

Kvůli tomu bylo potřeba vymyslet nový program. „Tím, že je na Moravě lidová hudba, tak ty hody byly nasnadě. Je to úcta ke kořenům, protože mnoho lidí začalo hrát na nástroje kvůli lidové hudbě.“

Společně s Folkor Style Brno vytvořili na událost speciální kroje a zároveň tam zatancují ze tří brněnských částí krojované páry, aby divákům ukázali, jaké kroje jsou v Brně.

Koncert mezi tramvajemi

Po úspěchu z loňska se v pátek uskuteční Brass party v tramvajovém depu Pisárky. Zahrají tam čtyři různé kapely od moderní dechové energie přes živelnou žesťovou show až po instrumentální taneční set.

„Minulý rok jsme byli úplně první, kdo tam takový koncert pořádal, takže jsme takoví průkopníci v tom. Tím pádem musíme zjišťovat, jak to udělat, aby tam koncert tam mohl být a jak to vůbec provést,“ vypráví Němeček.

Podle ředitele festivalu je velkou výhodou, že je depo koncipované tak, aby se zvláštní prostor dlouhé haly dal využít i jinak. „Dají se zakrýt montážní jámy, ale pořád je to industriální prostor, je tam třeba velmi drahý laser na kontrolu tramvají, který se musí zakrýt speciálním bedněním. Je tam velmi drahá podlaha, na kterou se musí dávat pozor, takže při stavbě pódia musíme být extrémně opatrní, aby se tam nic neponičilo.“ Návštěvník má také možnost vidět, jak to na místě, jako je tramvajové depo, vypadá.

V ceně VIP lístku je dokonce vstup do party zóny, kde návštěvníci můžou vstoupit do party šaliny s vlastním barem. Návštěvníci si budou moci dát drink nebo posedět přímo v tramvaji odstavené v hale depa.

Na příští rok už lákají světovou hvězdu

Na úvod festivalu se ve čtvrtek uskuteční edukativní koncert Moravia Brass Bandu určený především pro mladší publikum. Hravou formou kapela přiblíží svět žesťových nástrojů dětem. Hudebníci jim nejen ukážou základní nástroje, jako jsou trubka, lesní roh, trombon nebo tuba, ale i méně známé nástroje v podobě pikolové trubky, křídlovky či tenorové tuby.

Vít Němeček je jedním ze zakladatelů a ředitelů brněnského žesťového festivalu Brno Brass Fest.

„Jsme rádi, že můžeme dělat osvětu dětem. Letos má dojít skoro 500 dětí na koncert Moravia Brass Bandu. Dozví se tak, že žesťové nástroje vůbec existují a poznají je ve všemožných žánrech, aby slyšeli, čeho jsou schopné,“ říká Němeček.

Koncertem je bude provázet charismatický moderátor Jiří Kokmotos, který interaktivním a zábavným způsobem vtahuje publikum do dění. O silný hudební zážitek se kromě dechové sekce postará i dynamická rytmická složka, která podtrhne atmosféru celého programu. Koncert je tak vhodný pro žáky prvního a druhého stupně ZŠ a ZUŠ.

Na příští rok Vít Němeček a jeho kolegové domluvili slavného a veleváženého australského hudebníka Jamese Morrisona. „Chceme, aby si zahrál s Moravia Brass Bandem jako sólista, takže by to byl takový zahajovací koncert s tak velkou osobností,“ poodkrývá ředitel plány.

8. července 2019
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