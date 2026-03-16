Žhář z Liberce neuspěl u Ústavního soudu, trest 18 let vězení je definitivní

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Kamila Petra, jenž si za podpálení baru v Liberci s konečnou platností odpyká 18 let ve vězení. Při požáru se zranilo 15 lidí. Petr si stěžoval na jednostranné hodnocení důkazů a údajná pochybení přiděleného advokáta. Soud ale jeho podnět považoval za zjevně neopodstatněný, zjistila ČTK ze stručného usnesení, které je dostupné v databázi ÚS.
Soud připomněl, že jeho úkolem není přezkoumávat postup obhajoby nebo přehodnocovat důkazy. Zasahuje pouze v případech zjevné svévole a extrémních rozporů mezi provedenými důkazy a skutkovými závěry. Nic takového ale v Petrově kauze nezjistil.
"Naopak, k závěru o stěžovatelově vině dospěly obecné soudy na základě uzavřeného, vnitřně koherentního řetězce důkazů, přičemž dostatečně zohlednily veškeré relevantní skutečnosti, a odůvodnění jimi učiněných závěrů je logické a nevykazuje znaky svévole," stojí v usnesení soudkyně zpravodajky Dity Řepkové.
Bar nedaleko libereckého vlakového nádraží zapálil Petr 29. ledna 2024 večer. Chtěl si tam koupit pervitin. Když zjistil, že ho dealer podvedl a prodal mu za 500 korun jen bílý prášek, vrátil se a popral se s ním. Rvačku prohrál, ale když si potom pervitin koupil jinde, rozhodl se jít do baru znovu a peníze od dealera získat. Podle rozsudku si přinesl kanystr, zapálil jej a hodil mezi hosty se slovy "všichni tady chcípnete".
U libereckého krajského soudu vyjádřil Petr lítost, ale přiznal se jen částečně. Připustil, že do baru přinesl kanystr s benzinem k vytvoření "psychického nátlaku", popíral ale úmysl založit požár. Hájil se tím, že kanystr zahodil, když se lekl hosta, který proti němu vykročil. Několik svědků však potvrdilo, že ho viděli podpálit zapalovačem ubrousek trčící z kanystru.
Obžalovanému hrozil až výjimečný trest. Liberecký soud přihlédl k tomu, že při incidentu nikdo nezemřel. Zranění lidé se nadýchali škodlivin a utrpěli popáleniny prvního či druhého stupně, dokázali se ale dostat z hořícího podniku ven a záchranáři je převezli do nemocnice. Stav sedmi z nich označili za vážný, u jednoho byla nutná resuscitace.
Krajský soud Petrovi uložil, aby uhradil pojišťovnám za léčení zraněných zhruba 1,5 milionu korun a také přibližně 450.000 Kč za zničený interiér baru. Vrchní soud v Praze částku u jedné ze zdravotních pojišťoven ještě zvýšil. Nejvyšší soud Petrovo dovolání odmítl.