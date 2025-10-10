Zásadní komplikace pro tisíce řidičů. V Židlochovicích uzavřou most přes Svratku

První etapa stavby začala již v polovině srpna, ale dopad do dopravy byl menší. Křižovatka je však v Židlochovicích tou nejvytíženější a jezdí přes ni téměř veškerá místní i tranzitní doprava. Osobní auta mohou zvolit poměrně nenáročnou objížďku po mostě v sousedních Vojkovicích, auta nad 3,5 tuny ovšem musejí volit objížďku výrazně delší.
Odklonem budou jezdit i autobusy a autobusové nádraží umístěné oproti centru města za řekou zůstane bez obsluhy linkami 505, 521 a 522. Tytéž linky nepojedou ani k vlakovému nádraží. Bez obsluhy linkou 521 bude zastávka u školy.
Linky 151 a 514 pojedou odklonem mezi Blučinou a židlochovickým autobusovým nádražím přes Vojkovice a kolem Hrušovan u Brna.
Linka 505 bude v obou směrech končit na zastávce Židlochovice, sídliště a zároveň bude provázaná s linkami 521 a 522. Tyto dvě linky v obou směrech také skončí na zastávce Židlochovice, sídliště. Vybrané spoje linky 521 pojedou i nadále do Hrušovan u Brna a zpět odklonovou trasou přes Vojkovice.
Stavba okružní křižovatky má přispět v Židlochovicích k plynulosti provozu a také k větší bezpečnosti, protože se zde pohybuje i značné množství chodců. „Kruhový objezd bude hotový 19. listopadu, původně avizovaný termín 28. listopadu se podařilo posunout,“ uvedl starosta města Jan Vitula (nez.).
Do 19. listopadu také platí výlukové autobusy linek, které jsou uvedené na webu firmy Kordis, která koordinuje veřejnou dopravu v kraji.