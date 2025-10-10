Zásadní komplikace pro tisíce řidičů. V Židlochovicích uzavřou most přes Svratku

Autor: ČTK, uza
  12:52aktualizováno  12:52
Stavba okružní křižovatky v Židlochovicích na Brněnsku u mostu přes Svratku od pondělí výrazně omezí dopravu. Přemostění se totiž uzavře a přes křížení bude možné jezdit pouze kyvadlově od Vojkovic směrem do Nosislavi bez možnosti odbočení. Omezení se kromě tisíců běžných řidičů dotkne také provozu sedmi regionálních autobusových linek, které do Židlochovic zajíždějí.
Stavbu okružní křižovatky v Židlochovicích na Brněnsku dělníci dokončí do 19. listopadu. (říjen 2025)

Stavbu okružní křižovatky v Židlochovicích na Brněnsku dělníci dokončí do 19. listopadu. (říjen 2025)

V místě stávající křižovatky u mostu v Židlochovicích vznikne letos kruhový objezd.
Stavbu okružní křižovatky v Židlochovicích na Brněnsku dělníci dokončí do 19....
Podoba uzavírky mostu přes řeku Svratku v Židlochovicích kvůli stavbě přilehlé...
Objízdné trasy kvůli uzavírce mostu přes řeku Svratku v Židlochovicích.
První etapa stavby začala již v polovině srpna, ale dopad do dopravy byl menší. Křižovatka je však v Židlochovicích tou nejvytíženější a jezdí přes ni téměř veškerá místní i tranzitní doprava. Osobní auta mohou zvolit poměrně nenáročnou objížďku po mostě v sousedních Vojkovicích, auta nad 3,5 tuny ovšem musejí volit objížďku výrazně delší.

Odklonem budou jezdit i autobusy a autobusové nádraží umístěné oproti centru města za řekou zůstane bez obsluhy linkami 505, 521 a 522. Tytéž linky nepojedou ani k vlakovému nádraží. Bez obsluhy linkou 521 bude zastávka u školy.

Náročná přestavba křižovatky D1 a D2. První kritická fáze nastane o víkendu

Linky 151 a 514 pojedou odklonem mezi Blučinou a židlochovickým autobusovým nádražím přes Vojkovice a kolem Hrušovan u Brna.

Linka 505 bude v obou směrech končit na zastávce Židlochovice, sídliště a zároveň bude provázaná s linkami 521 a 522. Tyto dvě linky v obou směrech také skončí na zastávce Židlochovice, sídliště. Vybrané spoje linky 521 pojedou i nadále do Hrušovan u Brna a zpět odklonovou trasou přes Vojkovice.

Stavbu okružní křižovatky v Židlochovicích na Brněnsku dělníci dokončí do 19. listopadu. (říjen 2025)
V místě stávající křižovatky u mostu v Židlochovicích vznikne letos kruhový objezd.
Stavbu okružní křižovatky v Židlochovicích na Brněnsku dělníci dokončí do 19. listopadu. (říjen 2025)
Podoba uzavírky mostu přes řeku Svratku v Židlochovicích kvůli stavbě přilehlé okružní křižovatky. Omezení začne platit od pondělí.
Stavba okružní křižovatky má přispět v Židlochovicích k plynulosti provozu a také k větší bezpečnosti, protože se zde pohybuje i značné množství chodců. „Kruhový objezd bude hotový 19. listopadu, původně avizovaný termín 28. listopadu se podařilo posunout,“ uvedl starosta města Jan Vitula (nez.).

Do 19. listopadu také platí výlukové autobusy linek, které jsou uvedené na webu firmy Kordis, která koordinuje veřejnou dopravu v kraji.

