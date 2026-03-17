Židlochovice neplánují platit výkupné hackerům, kteří zaútočili na městský úřad

Židlochovice na Brněnsku, jejichž městský úřad se v neděli stal obětí kybernetického útoku, neuvažují o tom, že by za obnovu dat zaplatily výkupné. To požadují neznámí útočníci, řekl ČTK starosta Jan Vitula (Vaše Židlochovice). Pracovníci oddělení IT s odborníky nyní zvažují, jakou cestu při obnově fungování systémů zvolí a podle toho se bude odvíjet rychlost plné obnovy fungování úřadu, jenž zajišťuje správu pro 24 obcí.
Podle Vituly se hackerům nepodařilo útok dotáhnout, pracovníkům se jej podařilo v určité fázi zastavit. Výši výkupného podle Vituly útočníci nenapsali, podle právníků pak jde o jinou kvalifikaci trestného činu, než kdyby ji uvedli. "Každopádně chtěli výkupné v bitcoinech," poznamenal Vitula. Bitcoiny jako kryptoměna obvykle slouží právě pro to, aby se kriminalisté nedostali k útočníkům.
Vitula také uvedl, že útočníci použili teprve zhruba půl roku starý ransomware nazvaný deadlock. "Je to velmi sofistikovaná záležitost. Našli jsme nedávnou zahraniční analýzu, ve které se zmiňuje, že nese velmi podobné znaky s jinými podobnými softwary z KLDR, ale odkud byli útočníci, čert ví," řekl Vitula. Podle něj stojí kybernetické zabezpečení úřadu hodně peněz a neustále se něco inovuje a upgraduje. "Ale je to nekonečný dostih. Útočníci jsou pořád kousek před námi," řekl Vitula.
Původní předpoklad byl, že by měl úřad začít fungovat příští týden. Nyní ale odborníci zvažují, zda zvolit bezpečnější variantu a veškerý software kompletně reinstalovat a převést data, což by trvalo déle. Město spolupracuje také s policií a zatím nemá indicie, že unikla osobní data. "Díky pravidelnému zálohování dat se snad podaří minimalizovat následky. Poměrně brzy po zjištění rozsahu škod se podařilo obnovit chod odboru vnitřní správy, takže jsme alespoň mohli kontaktovat občany, aby si vyzvedli svoje již hotové občanské průkazy a cestovní doklady. Ostatní záležitosti řešíme dle stanovených priorit. Veškerou agendu týkající se registru vozidel, registru řidičů, žádostí o občanské průkazy, cestovní pasy a řidičské průkazy si po dobu uzavření židlochovického úřadu mohou lidé vyřídit na jakémkoliv jiném obecním úřadě s rozšířenou působností, například v Hustopečích, Pohořelicích nebo v Brně," řekl Vitula.