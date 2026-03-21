Zima byla na jihu Moravy pro silničáře náročnější, je výrazně více výtluků

Letošní zima byla pro silničáře na jihu Moravy náročnější než minulá. Měla mnoho dní, kdy se střídaly teploty nad a pod nulou. Na silnicích jsou proto stovky až tisíce výtluků, které je potřeba opravit, shodli se provozní ředitelé Brněnských komunikací a Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Jak Klištinec a Milan Macháček. Oba se s ohledem na zdražující ropu obávají, jak budou od 1. dubna vypadat ceníky obaloven.
Ropa je zásadní složkou pro výrobu asfaltu a její cena od konce února, kdy začaly boje na Blízkém východě, značně vzrostla. Jak moc obalovny zdraží, zatím ředitelé netuší. Podle obou nebude jiné cesty, než přidat na opravy peníze, protože díry ve vozovce je potřeba odstranit. "Nebudeme opravovat pouze ty výtluky, kde krajští silničáři chystají na jaro souvislou opravu povrchu a pouze rozmístíme dopravní značení, abychom řidiče varovali," řekl Klištinec.
Proti loňskému roku evidují Brněnské komunikace zhruba dvojnásobek výtluků. Porovnání však není úplně přesné, protože někde se jedná o ojedinělou díru, ale jinde může jít například o padesátimetrový úsek s 20 výtluky, který je ale označený jako jedno místo.
Oba ředitelé předpokládají, že na opravy výtluků bude potřeba zhruba měsíc. Na některých místech už silničáři několik dní pracují. "Bereme to podle důležitosti a zatíženosti komunikací," poznamenal Klištinec. Nejvíc podle něj trpí silnice zatížené nákladní dopravou.
Nejnáročnější byl letos pro správce cest leden. Krajští silničáři v něm utratili za údržbu téměř 74 milionů korun, přičemž za prosinec to bylo 54 milionů a v listopadu a v únoru ještě méně. Nejenže na poměry posledních let v lednu silněji mrzlo, ale také sněžilo. Zvýšila se tak spotřeba posypových materiálů, zásoby nakoupené před zimou ale spotřebu pokryly.
Brněnské komunikace spotřebovaly 5000 tun soli, o 1500 více než loni. Finančně byla zima také náročnější, ale ne s takovým rozdílem. Městskou společnost stála 106,4 milionu korun s DPH, meziročně o 6,5 milionu Kč více.