Zimní edice festivalu Beats for Love v Brně přinese i pohled na Brno z balonu

Světelnou show, nové dekorace i pohled na Brno z horkovzdušných balonů připravují pořadatelé na zimní edici tanečního festivalu Beats for Love Winter, která se poprvé uskuteční první prosincový víkend na brněnském výstavišti. Akce nemá být jen běžnou halovou party, ale pokusem přenést atmosféru, emoce a vizuální zážitky z letního festivalu do zimního prostředí s vlastní identitou, uvedl ředitel festivalu Kamil Rudolf na tiskové konferenci. V pavilonech G1 a F nabídne festival dvoudenní program na dvou scénách.
"Připravujeme velkolepou produkci, úplně nové dekorace a spoustu zážitků, díky kterým návštěvníci poznají, že jsou součástí Beats for Love, i když se tentokrát potkáme v zimě," uvedl Rudolf.
Součástí festivalového areálu budou i venkovní prostory s partnerskými zónami pro doprovodný program, odpočinek a interaktivní aktivity. "Tento rok navazujeme na ikonický motiv horkovzdušných balonů, který je se značkou Proud dlouhodobě spojen, a otevíráme ho přímo návštěvníkům festivalu. Ti budou mít možnost zažít pohled na festival i Brno z jiné perspektivy," uvedl za generálního partnera festivalu Ladislav Kolář.
V areálu budou návštěvníci platit pouze bezhotovostně. "Chceme, aby se návštěvníci mohli naplno soustředit na hudbu a zážitky," uvedl vrchní ředitel člen a představenstva ČSOB zodpovědný za retail Martin Jarolím.
Program premiérového ročníku propojí několik žánrů elektronické scény. Dvě pódia v pavilonech G1 a F nabídnou melodické i tvrdší techno a drum & bass. Hlavní hvězdou hard techna bude americká DJka a producentka Sara Landry. Z žánru drum & bass vystoupí britský producent Sub Focus nebo projekty Sigma, Friction a A.M.C & Phantom. Melodickou elektroniku zastoupí belgický producent Lost Frequencies nebo nizozemský DJ Don Diablo.
Festival Beats for Love se koná každoročně v červenci v industriálním areálu Dolních Vítkovic v Ostravě a patří k největším hudebním festivalům v Česku. Letos se na 18 scénách během čtyř dnů představilo více než 550 umělců. Zimní edice poprvé přenese festivalovou atmosféru z Ostravy do halového prostředí brněnského výstaviště.