Zimní stadion na brněnském Úvoze má zmodernizované technologické zázemí

Autor: ČTK
  15:39aktualizováno  15:39
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zimní stadion na brněnském Úvoze prošel modernizací, týkala se technologického i provozního zázemí. Vyšla bezmála na deset milionů korun, náklady pokryla dotace města Brna. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí radnice Brno-střed Michal Šťastný. Sportoviště z poloviny sedmdesátých let minulého století spravuje radnice prostřednictvím své příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Kraví hora.

Hala, která stojí necelých 50 metrů od základní školy, vyžadovala zásah kvůli končící životnosti původních technologií. "Návštěvník velkou část dokončených prací nepostřehne, jelikož se týkaly hlavně technologického zázemí. Z hlediska provozu se ale jedná o významnou investici, díky níž se výrazně zlepší provozní podmínky, dojde ke snížení energetické náročnosti sportoviště a zlepší se kvalita ledu. Pracovníci provedli například novou betonáž ledové plochy, vyměnili chladicí systém či potrubí," řekl místostarosta městské části Roman Kotěra (ODS).

Práce začaly na začátku dubna. většina byla hotová do poloviny prázdnin, poté následovaly zatěžkávací zkoušky, aby hala mohla co nejdříve sloužit veřejnosti i hokejovému klubu HCM Warriors, který zde působí.

"Dlouhodobě investujeme do zlepšování sportovní infrastruktury v Brně. Zimní stadion na Úvoze je jednou ze čtyř krytých ledových ploch ve městě a jeho modernizace byla nezbytná. Díky dotaci města Brna mohla městská část uhradit veškeré náklady na rekonstrukci," uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Stadion, na němž vyrostli například současný obránce San Jose Sharks Libor Hájek či bývalý elitní extraligový útočník Jiří Polanský, prošel v posledních letech i dalšími změnami. Nové jsou například šatny či osvětlení, v příštích letech je v plánu také zateplení obvodového pláště stadionu.

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