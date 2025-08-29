Stojí v hnoji, nemají seno ani vodu, okusují bodláky. Živořící koně řeší veterináři

Robin Krutil
  14:42aktualizováno  14:42
Vysoké hromady hnoje, nikde žádné seno, nádoby na vodu špinavé a prázdné. V těchto podmínkách donedávna živořilo patnáct koní v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku. Situace se podle oznamovatelů příliš nezlepšila ani poté, co na místě byli policisté a krajská veterinární správa nařídila chovatelům vylepšení podmínek. Někteří z koňů jsou podle veterinářů ve špatném zdravotním stavu.

„Je to děs, katastrofa,“ popisuje situaci na pozemku Klára Rothscheinová, předsedkyně okrašlovacího spolku z nedaleké Lednice, která na situaci upozornila úřady. O případu jako první informoval server Novinky.

Když Rothscheinová zjistila, v jak otřesných podmínkách koně žijí, vzala na místo i veterinářku Miroslavu Jankechovou z nedalekého Mikulova, která vypracovala zprávu. „Když jsem tam byla, koně byli zanedbaní, nikde žádné seno, sláma ani voda, ve stájích byly kupy hnoje, ve kterých ti koně stáli,“ přiblížila Jankechová pro iDNES.cz.

Koně v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku jsou podle veterinářů chováni v nevyhovujících podmínkách.
Koně v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku jsou podle veterinářů chováni v nevyhovujících podmínkách.
Koně v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku jsou podle veterinářů chováni v nevyhovujících podmínkách.
Koně v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku jsou podle veterinářů chováni v nevyhovujících podmínkách.
Koně v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku jsou podle veterinářů chováni v nevyhovujících podmínkách.
16 fotografií

Ve své zprávě také uvedla, že i prázdné boxy ve stáji byly plné vysoké hnojové podestýlky, čistou podestýlku podle jejího odhadu neměli koně několik týdnů.

„Koně ve výběhu okusovali zbytky suché trávy, bodláky, klacky, v plastových nádobách na vodu bylo trochu špinavé vody, na dně napájecích nádob byla silná vrstva řas a bahna. Výběhy jsou na rovinatém pozemku, kde svítí celý den slunce a koně nemají možnost se schovat do stínu. Výživný stav koní nebyl na první pohled až tak špatný, ale bylo vidět, že strádají – po dolití čisté napájecí vody všechna zvířata dlouho pila, a nemohla se dopít,“ zmiňuje zpráva, která upozorňuje také na několik zdravotních neduhů.

„Hřebec nebyl měsíce venku“

Dvě kobyly, které pod sebou měly letošní hříbata, podle ní mají vystouplá žebra, propadlou záď, jedna kobyla má špatnou kvalitou srsti kvůli silnému znečištění. Jedna kobyla také obtížně došlapovala na obě hrudní končetiny a při zvednutí jedné z nich měla potíže se udržet na nohách.

„Majitelka koní nebyla schopná na místě doložit průkazy původu daných zvířat. Z hlediska zoohygieny a welfare zvířat za mě nevyhovující podmínky pro chov,“ konstatuje zpráva veterinářky.

Chovatelka na statku trápila koně i psy hladem a žízní, dostala podmínku

Na místo byli povoláni policisté, kteří předali podnět krajské veterinární správě. „Kolegové vyrazili na kontrolu a začali se situací zabývat. Byl vydán závazný pokyn ke zlepšení podmínek chovu,“ sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Podle Rothscheinové však ani po zásahu veterinárních inspektorů k žádnému výraznému posunu nedošlo.

„Začali sice čistit boxy, takže koně už nestojí v hnoji, ale nic víc se s nimi nedělá. Když jsem tam naposledy byla, pořád neměli žádné seno. Ve stáji stojí hřebec, který nejspíš několik měsíců nebyl venku. Ohlávky tam leží pod prachem a pavučinami. Kdysi to byl špičkový kůň, ale teď je ve strašném stavu,“ líčí Rothscheinová.

Chtěj jsem to zastavit, říká otec majitelky koní

Pozemek s koňmi patří Martinovi Turzíkovi z Dolních Dunajovic, který jej pronajal své dceři Martině Turzíkové. Ta od otce podle informací iDNES.cz koupila některé z koní na parkur, další pak přivezla se svým partnerem.

„Věděl jsem, že ta stáj není na chov uzpůsobená ani stavěná. Navíc jsem jí to od začátku rozmlouval, věděl jsem, že na to nebude mít čas ani finance. Chtěl jsem to zastavit. Nelíbilo se mi ani to, že kolem dokola dělali nepořádek, nečistili výběhy,“ prohlásil Turzík pro Novinky.

Turzíková redaktorovi iDNES.cz sdělila, že za současné situace se vyjadřovat nebude.

Dvacet koní živořilo na pastvě. Za týrání chovatelce hrozí až šest let

Podle Rothscheinové přitom Turzíková původně s ní a dalšími lidmi, kteří problém s koňmi řeší, komunikovala. „Tvrdila, že situaci dlouhodobě nezvládá, že je na to úplně sama. Vypadalo to, že se nechá přesvědčit tátou, aby koně rozvezla po jiných stájích. Dvě kobyly, které na tom byly opravdu špatně, se s jejím souhlasem odvezly na ranč v Ladné, kde okamžitě sežraly celý balík sena, který by jim měl stačit na pět dní. Jenže potom si pro ně (Turzíková) přijela a vzala si je zpátky, i když pořád nejsou doléčení,“ popisuje Rothscheinová.

Následně podle jejích slov začala Turzíková se svým partnerem podávat na stěžovatele trestní oznámení. Zároveň převezli devět koní jinam, takže jich v Dolních Dunajovicích zůstalo jen šest.

„Nám jde jen o to, aby ta zvířata byla v pořádku. Tady nejde jen o zanedbání péče, ale přímo o týrání. Když si čtu příslušný zákon, tak tady je porušený každý jeho odstavec. Jestli se to neprokáže, tak ten zákon můžeme rovnou zahodit. Nechápu, proč tito koně ještě nebyli odebráni,“ zlobí se Rothscheinová. „Lidé, co něco takového dopustili, by už neměli mít koně nikdy v držení,“ je přesvědčena.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Dům s narušenou statikou v Chomutově museli opustit další lidé, čidla hlásí pohyb

Dalších 17 lidí muselo dnes v poledne opustit panelový dům s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově. Tentokrát šlo o obyvatele vedlejšího vchodu. Informoval o tom náměstek primátora...

29. srpna 2025  14:52,  aktualizováno  15:29

Družstvo se znovu obrátilo na Ústavní soud ve sporu se správcem H-Systemu

Stavební bytové družstvo Svatopluk se znovu obrátilo na Ústavní soud. Stížnost směřuje proti květnovému rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS), který odmítl dovolání...

29. srpna 2025  13:44,  aktualizováno  13:44

Ve Dnech evropského dědictví bude v Pardubickém kraji přístupných 45 památek

Ve Dnech evropského dědictví bude v září v Pardubickém kraji přístupných 45 památek. Některé jsou k vidění jen výjimečně, vstupné se v nich většinou neplatí....

29. srpna 2025  13:31,  aktualizováno  13:31

Nový závod Panasonicu v Plzni vyrobí ročně až 1,4 milionu tepelných čerpadel

Japonská společnost Panasonic polila své podnikání v Plzni živou vodou. Do nového výrobního areálu na tepelná čerpadla v plzeňské průmyslové zóně Borská pole investovala osm miliard korun. Moderní...

29. srpna 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

iHerb slaví 29 let celosvětovou výroční slevovou akcí

29. srpna 2025  14:56

Žirovnice přes prázdniny opravila školní kuchyni a jídelnu za 20 mil. Kč

Základní a mateřská škola v Žirovnici na Pelhřimovsku začne nový školní rok se zrekonstruovanou kuchyní a jídelnou. Práce přibližně za 20 milionů korun zvládli...

29. srpna 2025  13:10,  aktualizováno  13:10

NSS zrušil pokutu 150.000 Kč pro Prahu 1 od ÚOHS za dodatky ke smlouvě

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil pokutu 150.000 korun, kterou v roce 2021 vyměřil Praze 1 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚOHS ji městské části...

29. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

NSS zrušil pokutu 150.000 Kč pro Prahu 1 od ÚOHS za dodatky ke smlouvě

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil pokutu 150.000 korun, kterou v roce 2021 vyměřil Praze 1 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚOHS ji městské části...

29. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

Stojí v hnoji, nemají seno ani vodu, okusují bodláky. Živořící koně řeší veterináři

Vysoké hromady hnoje, nikde žádné seno, nádoby na vodu špinavé a prázdné. V těchto podmínkách donedávna živořilo patnáct koní v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku. Situace se podle oznamovatelů...

29. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

V Holešovicích vytáhli z Vltavy mrtvého muže, policie zjišťuje jeho totožnost

V pražských Holešovicích byl v pátek nalezen mrtvý muž, který pravděpodobně utonul ve Vltavě. Jeho totožnost zatím policisté neznají. Kromě ní také zjišťují, jak přesně se muž dostal do vody.

29. srpna 2025  14:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zase zpátky do lavic. Strážníci pomohu v pondělí školákům na řadě přechodů

Českobudějovická městská policie opět dohlédne na bezpečnost školáků při návratu do školních lavic. V pondělí 1. září tak bude hlídkovat u vybraných přechodů pro chodce několik desítek strážníků, 10...

29. srpna 2025  14:33

Řidič usnul a narazil do dodávky, utržené kolo pak poškodilo další auto

Za čtvrteční nehodu tří aut na Prostějovsku mohl mikrospánek mladého řidiče jedoucího směrem ze Stínavy. Po střetu s dodávkou se jeho autu utrhlo kolo a narazilo do dalšího vozu. Žádný z řidičů nebyl...

29. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.