„Je to děs, katastrofa,“ popisuje situaci na pozemku Klára Rothscheinová, předsedkyně okrašlovacího spolku z nedaleké Lednice, která na situaci upozornila úřady. O případu jako první informoval server Novinky.
Když Rothscheinová zjistila, v jak otřesných podmínkách koně žijí, vzala na místo i veterinářku Miroslavu Jankechovou z nedalekého Mikulova, která vypracovala zprávu. „Když jsem tam byla, koně byli zanedbaní, nikde žádné seno, sláma ani voda, ve stájích byly kupy hnoje, ve kterých ti koně stáli,“ přiblížila Jankechová pro iDNES.cz.
Ve své zprávě také uvedla, že i prázdné boxy ve stáji byly plné vysoké hnojové podestýlky, čistou podestýlku podle jejího odhadu neměli koně několik týdnů.
„Koně ve výběhu okusovali zbytky suché trávy, bodláky, klacky, v plastových nádobách na vodu bylo trochu špinavé vody, na dně napájecích nádob byla silná vrstva řas a bahna. Výběhy jsou na rovinatém pozemku, kde svítí celý den slunce a koně nemají možnost se schovat do stínu. Výživný stav koní nebyl na první pohled až tak špatný, ale bylo vidět, že strádají – po dolití čisté napájecí vody všechna zvířata dlouho pila, a nemohla se dopít,“ zmiňuje zpráva, která upozorňuje také na několik zdravotních neduhů.
„Hřebec nebyl měsíce venku“
Dvě kobyly, které pod sebou měly letošní hříbata, podle ní mají vystouplá žebra, propadlou záď, jedna kobyla má špatnou kvalitou srsti kvůli silnému znečištění. Jedna kobyla také obtížně došlapovala na obě hrudní končetiny a při zvednutí jedné z nich měla potíže se udržet na nohách.
„Majitelka koní nebyla schopná na místě doložit průkazy původu daných zvířat. Z hlediska zoohygieny a welfare zvířat za mě nevyhovující podmínky pro chov,“ konstatuje zpráva veterinářky.
|
Chovatelka na statku trápila koně i psy hladem a žízní, dostala podmínku
Na místo byli povoláni policisté, kteří předali podnět krajské veterinární správě. „Kolegové vyrazili na kontrolu a začali se situací zabývat. Byl vydán závazný pokyn ke zlepšení podmínek chovu,“ sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.
Podle Rothscheinové však ani po zásahu veterinárních inspektorů k žádnému výraznému posunu nedošlo.
„Začali sice čistit boxy, takže koně už nestojí v hnoji, ale nic víc se s nimi nedělá. Když jsem tam naposledy byla, pořád neměli žádné seno. Ve stáji stojí hřebec, který nejspíš několik měsíců nebyl venku. Ohlávky tam leží pod prachem a pavučinami. Kdysi to byl špičkový kůň, ale teď je ve strašném stavu,“ líčí Rothscheinová.
Chtěj jsem to zastavit, říká otec majitelky koní
Pozemek s koňmi patří Martinovi Turzíkovi z Dolních Dunajovic, který jej pronajal své dceři Martině Turzíkové. Ta od otce podle informací iDNES.cz koupila některé z koní na parkur, další pak přivezla se svým partnerem.
„Věděl jsem, že ta stáj není na chov uzpůsobená ani stavěná. Navíc jsem jí to od začátku rozmlouval, věděl jsem, že na to nebude mít čas ani finance. Chtěl jsem to zastavit. Nelíbilo se mi ani to, že kolem dokola dělali nepořádek, nečistili výběhy,“ prohlásil Turzík pro Novinky.
Turzíková redaktorovi iDNES.cz sdělila, že za současné situace se vyjadřovat nebude.
|
Dvacet koní živořilo na pastvě. Za týrání chovatelce hrozí až šest let
Podle Rothscheinové přitom Turzíková původně s ní a dalšími lidmi, kteří problém s koňmi řeší, komunikovala. „Tvrdila, že situaci dlouhodobě nezvládá, že je na to úplně sama. Vypadalo to, že se nechá přesvědčit tátou, aby koně rozvezla po jiných stájích. Dvě kobyly, které na tom byly opravdu špatně, se s jejím souhlasem odvezly na ranč v Ladné, kde okamžitě sežraly celý balík sena, který by jim měl stačit na pět dní. Jenže potom si pro ně (Turzíková) přijela a vzala si je zpátky, i když pořád nejsou doléčení,“ popisuje Rothscheinová.
Následně podle jejích slov začala Turzíková se svým partnerem podávat na stěžovatele trestní oznámení. Zároveň převezli devět koní jinam, takže jich v Dolních Dunajovicích zůstalo jen šest.
„Nám jde jen o to, aby ta zvířata byla v pořádku. Tady nejde jen o zanedbání péče, ale přímo o týrání. Když si čtu příslušný zákon, tak tady je porušený každý jeho odstavec. Jestli se to neprokáže, tak ten zákon můžeme rovnou zahodit. Nechápu, proč tito koně ještě nebyli odebráni,“ zlobí se Rothscheinová. „Lidé, co něco takového dopustili, by už neměli mít koně nikdy v držení,“ je přesvědčena.