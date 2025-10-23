Čeští vinaři se bojí zavlečení devastující choroby, dokáže zničit celou úrodu

  13:12
Tuzemské vinice čelí vážnému ohrožení. V sousedních státech se rychle šíří agresivní choroba známá jako zlaté žloutnutí révy, která dokáže v krátké době zničit celou úrodu. Onemocnění se už objevilo na Slovensku, v Maďarsku nebo Slovinsku. Vinaři se proto obávají, aby nedošlo k jeho zavlečení do Česka sazenicemi množenými v zemích s už prokázaným výskytem.
Odumírání a podvinování listů vinné révy při napadení agresivní chorobou známou jako zlaté žloutnutí révy, která dokáže v krátké době zničit celou úrodu. | foto: Svaz vinařů

Nejhorší je situace na Slovensku, kde úřady na přítomnost nemoci dlouho nereagovaly. Přestože se první výskyty potvrdily už v roce 2021, zahájení karantény stát nařídil až o dva roky později.

Hrozba rozšíření choroby proto vyvolává u českých vinařů značnou obezřetnost. „V tuto chvíli podnikáme všechny preventivní kroky, které koordinujeme s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Zároveň vyzýváme všechny vinaře, aby věnovali zvýšenou pozornost svým vinohradům,“ uvedl prezident Svazu vinařů Martin Chlad.

„ÚKZÚZ připravuje nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních s cílem podchytit případné dodávky rozmnožovacího materiálu révy vinné ze zemí s výskytem agresivního kmene původce zlatého žloutnutí révy a testovat je na přítomnost tohoto patogenu,“ upřesnila mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.

Masivní šíření by způsobilo značné ekonomické škody a výrazný úbytek ploch vinic. Zasažený vinohrad se totiž musí vytrhat i s kořeny a teprve po dvou letech je možné jej znovu osázet. „Situace jen dokazuje, jak je náš obor křehký a komplikovaný. Když si odmyslím mrazy nebo nepříznivé počasí v době sklizně, je zlaté žloutnutí nepřítel vinařů číslo jedna,“ zdůraznil Chlad.

První symptomy až po třech letech

Někteří čeští vinaři už se zlatým žloutnutím bojují. „Nemoc v současnosti na vinohradu eviduji. Zahájil jsem léčbu experimentálními směsmi, na nichž spolupracuji s Mendelovou univerzitou. Očkuji je přímo do révy. Pořád je to ale sázka do loterie. Někdy máte rostlinu s příznaky, která se uzdraví sama, a jindy vám zase uhyne bez příznaků,“ popsal Ivo Bukovský z Vinařství Bukovský.

Nový postrach vinic. Zlaté žloutnutí kosí révu a není proti němu lék

U dalších vinařů je komplikované chorobu přesně diagnostikovat. „Aktuálně máme na vinohradu nějaké onemocnění, ale nemoci vína mají často velmi podobné příznaky, takže se to těžko rozlišuje,“ vysvětlil Martin Žluva z Vinařství Kořenek.

Nemoc se zpočátku projevuje nenápadně. První symptomy se mohou objevit až po třech letech. Nejvýraznějším příznakem je předčasná změna zbarvení a skvrnitost listů - u bílých odrůd žlutozelené se zlatožlutou žilnatinou, u modrých červené až červenofialové.

Drony vidí všechno. Vinaři s jejich pomocí odhalují nemocnou révu

Bobule hroznů se nevyvíjejí nebo předčasně vadnou. Dále také mají příliš mnoho kyselin a málo cukru. Dochází k usychání a odpadávání květů. Výhonky se svěšují, jsou tenké a gumovité. Hlavním přenašečem choroby je křísek révový.

ÚKZÚZ už od roku 2021 provádí pravidelný monitoring vinic a rozhoduje o případných nápravných opatřeních. Při zachycení mírnější varianty nemoci na Břeclavsku a Znojemsku ve stejném roce ústav nařídil likvidaci infikovaných keřů a aplikaci ochranných prostředků proti křískovi. Tehdy se nemoc podle všeho dostala do Česka z Rakouska.









