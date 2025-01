Uklízím v kancelářích, tvrdil zloděj strážníkům. Po kapsách měl přes 90 tisíc

Strážníky do objektu přivolal člen bezpečnostní agentury poté, co mu pult zahlásil neoprávněné vniknutí. Na šestadvacetiletého muže narazila hlídka hned v prvním patře, to jim však ještě sebejistě tvrdil, že v budově v pátek po 22. hodině uklízí. Konkrétně se měl vracet z úklidu v pátém patře.

„Druhá hlídka ale v horní části domu objevila dvoje násilně otevřené dveře do kanceláří a jedny vedoucí na pavlač. Strážníci proto přivolali státní policisty i správce kanceláří, aby bylo možné zmapovat škody,“ popsal událost Jakub Ghanem, mluvčí Městské policie Brno.

Tou dobou už první z hlídek muže zpovídala. Na výzvu k vyskládání věcí z kapes postupně na zem položil více než 90 tisíc korun, menší obnos v eurech i tablet.

Napřed se vykrucoval, že peníze jsou jeho a přinesl si je z domu, pak že tablet je jeho syna. Když však správce objektu potvrdil, že v kancelářích někdo vykradl trezor s hotovostí, musel se nenechavec přiznat.

Strážníci proto muže předali policistům jako podezřelého z trestného činu.„Policisté ho obvinili z dalších třech vloupání do firem. Výčet jeho řádění ale zřejmě nebude konečný. Škoda zatím dosáhla 160 tisíc korun. Stíhán je vazebně za krádež a poškození cizí věci,“ doplnil policejní mluvčí Pavel Šváb.